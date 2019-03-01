Windows 10: Was sind das für blaue Doppelpfeile?

Natürlich wundert man sich, wenn die Icons der lokal gespeicherten Dateien plötzlich anders aussehen. Zum Glück ist die Ursache aber harmlos.

Es handelt sich bei den Dateien und Ordnern mit den blauen Doppelpfeilen um durch Windows-Bordmittel komprimierte Ordner. Entweder hat Windows diese Dateien und Ordner selbst komprimiert, weil es den Festplattenplatz hat zur Neige gehen sehen. Oder vielleicht haben Sie auch mal selbst Hand angelegt.

Komprimierung rückgängig machen

Wichtig: Ein Ausschalten der Komprimierung bewirkt logischerweise, dass diese Dateien danach wieder etwas mehr Platz belegen. Sorgen Sie darum vorher für genügend freien Festplattenplatz. Hier einige Anhaltspunkte:

Leeren Sie zum Beispiel mal Ihren Download-Ordner.

Deinstallieren Sie Programme, die Sie nicht mehr nutzen.

Führen Sie eine Datenträgerbereinigung durch und lagern Sie allenfalls grosse Daten auf eine zweite Festplatte aus, falls vorhanden. Die Tipps von damals (Win7/8.1) gelten auch noch für Windows 10: Auf Laufwerk C: schnell Platz schaffen.

Leeren Sie den Papierkorb.

Kaufen Sie eine grössere Festplatte.

Ist es nur ein einzelner Ordner, der blaue Doppelpfeile anzeigt? Klicken Sie mit rechts drauf und wählen Sie Eigenschaften. Im Reiter Allgemein geht es zu Erweitert. Knipsen Sie die Option Inhalt komprimieren, um Speicherplatz zu sparen aus, benutzen Sie OK und bestätigen Sie allfällige Rückfragen.