Windows 10: Wie Sie nach dem Zurücksetzen Ihre Programmeinstellungen retten

Windows 10 bietet seit einiger Zeit unter Start/Einstellungen/Update und Sicherheit/Wiederherstellung die Option Diesen PC zurücksetzen. Dabei hat man die Wahl, die eigenen Dateien zu behalten – oder auch diese zu entsorgen. Ersteres ist fast wie eine Neuinstallation von Windows, allerdings ohne den kompletten Datenverlust.

Vieles geht dennoch verloren ...

Das klappt auch relativ gut. Dokumente, Bilder und dergleichen, die in Ihren eigenen Dokumente- und Bilder-Ordnern liegen, sind nach diesem Zurücksetzen erfahrungsgemäss auch noch da. Was allerdings weg ist, sind praktisch alle selbstinstallierten Programme und Apps. Welche Anwendungen das sind, listet Windows nach Abschluss des Vorgangs in einer Datei namens «Entfernte Apps.html» auf, die es auf den Desktop ablegt. Öffnen Sie die Datei (meist öffnet sie sich in Edge). Gehen Sie die Liste durch und installieren Sie jene Programme, die Sie noch brauchen.

Das Problem hierbei: Auch wenn Sie die fehlenden Programme wieder installieren können, fehlen die darin vorgenommenen Einstellungen sowie allenfalls sogar die darin verwalteten Daten. So zum Beispiel beim Mailprogramm Mozilla Thunderbird oder bei Webbrowsern wie Google Chrome oder Mozilla Firefox. Installierte Add-ons fehlen ebenso wie Lesezeichen, Verläufe und Einstellungen.

... auch wenn man es teils hier wiederfindet

«Weg» heisst aber vielleicht gar nicht «weg»! Einige Programmeinstellungen können Sie retten und aus einem versteckten Ordner zurückholen.

Besuchen Sie via Windows-Explorer (Datei-Explorer) Ihr Laufwerk C:. Dort finden Sie nach dem Zurücksetzen nebst dem Windows-Ordner auch einen namens Windows.old. Der enthält zwar hauptsächlich den früheren Windows-Zustand, der vor dem Zurücksetzen vorlag.