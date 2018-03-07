Windows 10 will Thunderbird nicht als Standard-Mailer setzen

Windows 10 möchte den Nutzern seine eigene App «Mail» schmackhaft machen, darum ist dieses als Standardprogramm für E-Mails gesetzt. Es ist nicht allzu einfach, hier etwas anderes festzulegen. Mit den folgenden Schritten sollte es aber klappen.

Beenden Sie am besten zuerst alle Mailprogramme. Das gewünschte Mailprogramm (z.B. Thunderbird) muss natürlich bereits installiert und mit einem funktionierenden Mailkonto eingerichtet sein.

Klicken Sie auf Start , tippen Sie standard ein. Greifen Sie zuerst zu Standard-E-Mail-App auswählen . Versuchen Sie hier, auf Thunderbird umzuschalten. Bleiben Sie noch in diesem Fenster.

, tippen Sie ein. Greifen Sie zuerst zu . Versuchen Sie hier, auf umzuschalten. Bleiben Sie noch in diesem Fenster. Scrollen Sie nun nach unten und gehen Sie auch noch zu Standardeinstellungen nach App festlegen. Klicken Sie auf Thunderbird und anschliessend auf Verwalten. Weisen Sie Thunderbird auch hier alle Standards zu.