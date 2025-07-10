Windows 10 und Windows 11: Ordner im Netzwerk freigeben

Eine kleine Verständnishilfe: Zumindest in den hier betrachteten Home-Versionen von Windows 10 und 11 können Sie einen Ordner nicht «direkt» für den Benutzer eines anderen PCs freigeben. Die Freigabe kann nur für einen anderen lokalen Nutzer erfolgen. Damit es trotzdem via Netzwerk klappt, kann sich später der andere Nutzer via Netz mit dem auf Ihrem PC erstellten lokalen Konto einloggen.

Oder anders gesagt: Der User, der via Netz auf Ihre Daten zugreift, braucht auf Ihrem PC ein eigenes Benutzerkonto. Will also beispielsweise Userin «Gaby» von «TestPCGaby» her auf einen Ordner von «TestPCHanna» zugreifen, braucht es auf dem «TestPCHanna» ein Konto für «Gaby».

Benutzer erstellen

In Windows 10 gehen Sie zu Einstellungen/Konten/Familie und andere Benutzer. Klicken Sie auf Diesem PC eine andere Person hinzufügen. In Windows 11 öffnen Sie Einstellungen/Konten/Weitere Benutzer und klicken auf Konto hinzufügen.

Hinweis: Wenn der andere Nutzer auf seinem PC ein Microsoft-Konto verwendet, könnten Sie dieses hier zwar auch hinzufügen (er müsste sich aber dann auf Ihrem PC mindestens einmal direkt einloggen). Aber es klappt auch vorzüglich, wenn Sie ihm oder ihr ein lokales Konto geben. Das würde ich sogar sehr empfehlen, sofern die andere Person sonst nie direkt an Ihrem PC arbeiten wird. Es geht nur darum, hier lokale Zugangsdaten für die Freigabe zu erzeugen. Falls es also ein lokales Konto ist, greifen Sie zu Ich kenne die Anmeldeinformationen für diese Person nicht. Greifen Sie anschliessend zu Benutzer ohne Microsoft-Konto hinzufügen. Nennen Sie das Konto z. B. GabyFreigabe und suchen Sie ein Passwort aus.

Ordner freigeben

Klicken Sie mit rechts auf den Ordner, den Sie freigeben wollen. In Windows 11 gehts allenfalls zuerst zu Weitere Optionen anzeigen, nun gehts in Windows 10 und 11 zu Zugriff gewähren auf/Bestimmte Personen. Tippen Sie den Benutzernamen (z. B. GabyFreigabe) der anderen Person ein und klicken Sie auf Hinzufügen. Im Fenster sehen Sie in der Spalte «Berechtigungsebene», dass Sie (hier «Hanna Muster») als Besitzer des Ordners aufgeführt werden. Für den soeben hinzugefügten weiteren Benutzer steht standardmässig noch Lesen. Das heisst: Wer sich direkt oder via Netzwerk auf diesem PC als «GabyFreigabe» einloggt, darf die Inhalte des Ordners nur anschauen, aber nicht verändern. Sollen die Inhalte veränderbar sein, schalten Sie dort übers Ausklappmenü auf Lesen/Schreiben um. Klicken Sie auf Freigabe und auf Fertig.