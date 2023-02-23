Windows 10 und Windows 11: Schneller zwischen Dunkel- und Hell-Modus umschalten

Auf meinen Computern arbeite ich am liebsten im Dunkelmodus, weil das weniger blendet. Erstelle ich jedoch Screenshots für PCtipp-Artikel, «sollte» ich eigentlich in den hellen Modus umschalten (ich denke nicht immer dran, sorry!), weil dieser freundlicher aussieht und sich auch für den Heftdruck besser eignet.

Was mich aber stört: Es gibt in Windows 10 und 11 keinen schnellen Umschaltknopf hierfür. Das Umschalten erfolgt via Start/Einstellungen, dort wechselt man zu Personalisierung, gefolgt von Farben; erst hier findet sich der Umschalter.

Zieht ein Umschalter in Windows 11 ein?

Vielleicht löst sich das Problem bald von selbst. Wie der Windows-Experte Zac Bowden im vergangenen November twitterte, soll Microsoft planen, in den Windows-Schnellzugriffen, die via Windowstaste+A zugänglich sind, auch einen entsprechenden Umschalter anzubieten. Das fände ich sehr hilfreich.

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Bis es so weit ist, müssen sich jene, die häufig umschalten wollen, mit anderen Mitteln behelfen – zum Beispiel mit einer Taskleisten-Verknüpfung, die direkt zur passenden Windows-Einstellung führt. Wie das geht, lesen Sie gleich nachfolgend.

Hell-/Dunkelmodus via Taskleiste öffnen

Der folgende Tipp wirkt unter Windows 10 und 11 gleichermassen. Klicken Sie mit rechts auf eine leere Stelle auf demund wählen Sie. Im Feld für den «Speicherort» (hiermit ist das Verknüpfungsziel gemeint) tippen Sie Folgendes ein – beachten Sie, dass es nur ein Leerzeichen hat, jenes nach «.exe»: