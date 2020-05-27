Windows 10: WLAN-Passwort ändern

Den WLAN-Key regelmässig zu ändern, kann nicht schaden. Beispielsweise dann, wenn man einen Technicolor-Router von UPC besitzt und nach wie vor das vorgegebene Standardpasswort benutzt. Natürlich muss man dieses Passwort auch in der Verbindung unter Windows 10 ändern, ansonsten kann keine Verbindung mehr hergestellt werden. Dies hat sich als erstaunlich tricky herausgestellt.

Sie können es natürlich einfach auf sich zukommen lassen: Wenn das Passwort des WLANs geändert hat, sollte Windows Sie beim nächsten Verbindungsversuch automatisch nach dem neuen Passwort fragen. Falls Windows das nicht tut oder wenn Sie die Sache beschleunigen wollen, bietet sich folgende Lösung an.