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Florian Bodoky
27. Mai 2020
Lesedauer 2 Min.

Tipps & Tricks

Windows 10: WLAN-Passwort ändern

Haben Sie auf Ihrem Router das Passwort geändert, müssen Sie das auch unter Windows 10 erledigen. So gehts.

In den Netzwerkoptionen finden Sie das Feature

© Quelle: PCtipp.ch

Den WLAN-Key regelmässig zu ändern, kann nicht schaden. Beispielsweise dann, wenn man einen Technicolor-Router von UPC besitzt und nach wie vor das vorgegebene Standardpasswort benutzt. Natürlich muss man dieses Passwort auch in der Verbindung unter Windows 10 ändern, ansonsten kann keine Verbindung mehr hergestellt werden. Dies hat sich als erstaunlich tricky herausgestellt.

Sie können es natürlich einfach auf sich zukommen lassen: Wenn das Passwort des WLANs geändert hat, sollte Windows Sie beim nächsten Verbindungsversuch automatisch nach dem neuen Passwort fragen. Falls Windows das nicht tut oder wenn Sie die Sache beschleunigen wollen, bietet sich folgende Lösung an.

 

In den Netzwerkoptionen finden Sie das Feature

 © Quelle: PCtipp.ch
  1. Öffnen Sie das Menü Einstellungen (Windowstaste+i).
  2. Wählen Sie den Punkt Netzwerk und Internet.

Suchen Sie die entsprechende Verbindung

 © Quelle: PCtipp.ch

  • Unter dem Punkt WLAN wählen Sie den Eintrag Bekannte Netzwerke verwalten.

    • Klicken Sie auf «Nicht speichern»

     © Quelle: PCtipp.ch

  • Scrollen Sie herunter und klicken Sie auf die betroffene Verbindung.
  • Klicken Sie bei der Verbindung auf Nicht speichern.
  • Stellen Sie nun wieder eine Verbindung zum betreffenden Netzwerk her. Das Passwort wird automatisch erfragt – hier können Sie nun den neuen Schlüssel eingeben. 

    • (Update, 30. Juli: Anpassung ans letzte Windows-10-Funktions-Update)

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    Netzwerk Internet Windows Windows 10 Wi-Fi Windows & PC Internet & Sicherheit
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