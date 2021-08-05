Windows 10: Zwei oder mehr Fenster exakt nebeneinander platzieren

Einige Tipps zum Snap Assist unter Windows 10 lesen Sie hier. Tipps zum Troubleshooting, falls es nicht so klappt, wie Sie wollen, hier.

Aber was, wenn Sie mehr als zwei Word- oder andere Fenster nebeneinander oder untereinander haben wollen?

Mehr als zwei Fenster verschiedener Programme einpassen

Das Konzept mitlässt sich ausweiten, zum Beispiel auf drei oder vier Fenster. Drücken Sie, um das erste Fenster beispielsweise links zu platzieren. Wählen Sie eins der Fenster, das Sie gerne rechts hätten. Es passt sich in die rechte Hälfte ein. Drücken Sie, verkleinert sich das soeben eingepasste Fenster ins obere rechte Viertel – und Sie erhalten erneut eins der verbleibenden Fenster zur Wahl, um es einzupassen.