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Gaby Salvisberg
19. Mai 2025
Lesedauer 2 Min.

Tipp

Windows 11: Abstand der Desktop-Symbole

Aus heiterem Himmel sind die Abstände zwischen den Desktop-Symbolen viel zu gross. Oder Sie hätten aus anderen Gründen gerne mehr oder weniger Platz zwischen den Icons. Mit diesem Tipp bekommen Sie das geregelt.

Manchmal stimmt unter Windows einfach der Symbolabstand auf dem Desktop nicht

© (Quelle: PCtipp.ch)

Nach einem Update, Neustart oder auch einfach nach dem Einloggen stellen Sie fest, dass der Abstand zwischen den Verknüpfungen oder sonstigen Objekten auf Ihrem Desktop viel zu gross oder zu klein ist.

Lösung: Wiederholen Sie zuerst den PC-Neustart. Falls das nichts hilft, drücken Sie Windowstaste+R, tippen Sie regedit ein und drücken Sie Enter, damit der Registry-Editor startet.

Übers Aufklappen der Zweige im linken Bereich navigieren Sie zu diesem Zweig und klicken Sie ihn an, damit Sie im rechten Teil seine Einträge sehen:

HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\WindowMetrics

Richten Sie Ihr Augenmerk auf die beiden Werte IconSpacing und IconVerticalSpacing. Sie tragen in der Spalte «Daten» standardmässig den Wert -1125. Erlaubt sind Werte zwischen -480 (sehr enger Abstand) und -2730 (riesiger Abstand).

Variante 1: Wenn bei Ihnen diese zwei Werte anders sind, doppelklicken Sie den Eintrag IconSpacing und überschreiben Sie den Wert mit -1125 (das Minuszeichen ist wichtig). Klicken Sie auf OK. Wiederholen Sie dies für den Eintrag IconVerticalSpacing. Falls Sie einen der Einträge (oder beide) ändern mussten, starten Sie jetzt den PC neu.

Die Einträge IconSpacing und IconVerticalSpacing tragen standardmässig den Wert -1125

 © Quelle: PCtipp.ch

Variante 2: Stimmen die Werte bereits? Dann überschreiben Sie die beiden Werte IconSpacing und IconVerticalSpacing jeweils nach einem Doppelklick auf den Eintrag mit einem zu tiefen Wert, beispielsweise mit -800. Starten Sie den PC neu. Jetzt dürften die Symbolabstände definitiv zu klein erscheinen. Ändern Sie die Einträge auf dem gleichen Weg wieder zurück zu -1125 und starten Sie den PC nochmals neu. Jetzt sollten die Abstände wieder stimmen.

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