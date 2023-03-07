7. Mär 2023
Lesedauer 2 Min.
Bildschirmaufnahme
Windows 11: Bildschirm filmen mit dem Snipping-Tool
Seit Kurzem kann das beliebte Screenshot-Tool auch Bildschirmaufnahmen erstellen. So funktionierts.
Das Snipping Tool erhält eine integrierte Bildschirmaufzeichnungs-Funktion, um Desktop-Videos aufzunehmen.
- Öffnen Sie via Startmenü das Snipping-Tool.
- Rechts des Kamera-Icons sollten Sie nun auch ein Videokamera-Symbol sehen (Ausschnitt). Klicken Sie darauf.
Hinweis: Dies wurde unter Windows-11-Pro (22H2) mit der Snipping-Tool-Version 11.2302.4.0 durchgeführt.
Zusatztipp: Als wir dies mit einem angeschlossenen Monitor durchführten, wurde direkt nach dem Start das Aufzeichnen abgebrochen und eine (unspezifische) Fehlermeldung angezeigt. Direkt per Laptop funktionierte die Aufnahme einwandfrei.
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