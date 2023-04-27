Windows 11: Drei neue Funktionen im Task-Manager

Der Task-Manager dient dem Auflisten, Verwalten und Beenden von Windows- und Programmprozessen. Seit jeher lässt er sich am schnellsten über die Tastenkombination Ctrl+Shift+Esc (Strg+Umschalt+Esc) öffnen. Das ist auch unter Windows 11 nicht anders.

Gegenüber jenem von Windows 7 ist er jedoch kaum mehr wiederzuerkennen. Die oben befindlichen Tabs sind schon längst in die linke Spalte gewandert. Übers Drei-Striche-Menü oben links lassen sich die Rubrikbezeichnungen (Prozesse, Leistung, App-Verlauf usw.) ein- oder ausblenden. Microsoft baut im neuen Task-Manager immer wieder kleine Ergänzungen ein. Drei davon, die im ursprünglichen Windows 11 noch nicht dabei waren, zeigen wir Ihnen gleich nachfolgend.

Zum Vergleich – und für Nostalgie-Fans: