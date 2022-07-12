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Gaby Salvisberg
12. Jul 2022
Lesedauer 2 Min.

Windows 10 kanns besser

Windows 11: (Fast) exakt gewünschte Farbe im Fensterrahmen

Wenn Ihnen die Windows-Farben nicht gefallen oder Sie Ihre Fensterrahmen an Ihr firmeneigenes CI anpassen wollen, legen Sie mit diesem Tipp die gewünschte Farbe anhand des Farbcodes fest. Sie bleibt aber nur mit etwas Glück erhalten.
© (Quelle: PCtipp.ch)

Über Start/Einstellungen/Personalisierung lässt sich bekanntlich unter Windows 11 die Akzentfarbe festlegen. Je nach Einstellung erscheint sie nur in den Titelleisten oder widerspiegelt sich auch in der Taskleiste und im Startmenü.

Möchten Sie keine der vorgegebenen Farben verwenden? Haben Sie sogar die korrekten RGB-Farbcodes parat? Versuchen Sie es wie folgt; beachten Sie jedoch den abschliessenden Absatz «Aber».

Lösung: Verwenden Sie hinter Akzentfarbe die Option Manuell. Klicken Sie hinter Benutzerdefinierte Farben auf Farben anzeigen. Es erscheint eine regenbogenartige Farbskala, in der Sie die gewünschte Farbe einfach anklicken können.

Haben Sie sogar einen HEX- oder RGB-Farbcode? Klappen Sie das Menü Mehr auf und scrollen noch ein paar Zentimeter nach unten. Hier finden Sie für Rot, Grün und Blau ein Feld, in das Sie den RGB-Farbcode eintragen können. Ist stattdessen ein HEX-Farbcode vorhanden, tragen Sie ihn im Feld ein, das mit #-Zeichen beginnt. Klicken Sie auf Fertig. Jetzt wird die geänderte Farbe an den jeweiligen Orten angezeigt.

Hier lässt sich theoretisch eine exakte Farbe festlegen

 © Quelle: PCtipp.ch

Aber: So gehts zumindest in der Theorie. Die Farbe ändert tatsächlich. Aber in manchen Fällen nicht auf den Wert, den Sie festgelegt haben. Windows 11 ändert nämlich nach dem Klick auf Fertig klammheimlich Ihre Farbwerte auf andere. Suchen Sie die Farbeinstellung wieder auf, entdecken Sie die geänderten Werte, die nur ungefähr der gewünschten Farbe entsprechen. Was wir als PCtipp-Blau eingegeben haben (99, 151, 205), ändert Windows 11 etwa in ein nur halbwegs ähnliches Blau (68, 123, 175). Anders übrigens in Windows 10: Dort bleibt der eingegebene Wunsch-Farbwert erhalten.

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