Windows 11: (Fast) exakt gewünschte Farbe im Fensterrahmen

Über Start/Einstellungen/Personalisierung lässt sich bekanntlich unter Windows 11 die Akzentfarbe festlegen. Je nach Einstellung erscheint sie nur in den Titelleisten oder widerspiegelt sich auch in der Taskleiste und im Startmenü.

Möchten Sie keine der vorgegebenen Farben verwenden? Haben Sie sogar die korrekten RGB-Farbcodes parat? Versuchen Sie es wie folgt; beachten Sie jedoch den abschliessenden Absatz «Aber».

Lösung: Verwenden Sie hinter Akzentfarbe die Option Manuell. Klicken Sie hinter Benutzerdefinierte Farben auf Farben anzeigen. Es erscheint eine regenbogenartige Farbskala, in der Sie die gewünschte Farbe einfach anklicken können.

Haben Sie sogar einen HEX- oder RGB-Farbcode? Klappen Sie das Menü Mehr auf und scrollen noch ein paar Zentimeter nach unten. Hier finden Sie für Rot, Grün und Blau ein Feld, in das Sie den RGB-Farbcode eintragen können. Ist stattdessen ein HEX-Farbcode vorhanden, tragen Sie ihn im Feld ein, das mit #-Zeichen beginnt. Klicken Sie auf Fertig. Jetzt wird die geänderte Farbe an den jeweiligen Orten angezeigt.