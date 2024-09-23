Windows 11: Explorer-Schnellzugriff einklappen

Zwei Wermutstropfen: Falls Sie (wie die Autorin) die Adobe Creative Cloud nutzen müssen und deren störenden Explorer-Eintrag mit diesem Tipp ausgeblendet haben, erscheint er in der geänderten Ansicht trotzdem wieder. Ausserdem ist es mit dieser Einstellung nicht möglich, allenfalls angeheftete Schnellzugriffe umzusortieren, siehe hierzu diesen Beitrag.