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Gaby Salvisberg
3. Dez 2024
Lesedauer 3 Min.

Ist Windows stur?

Windows 11 Explorer: Schnellzugriffe nicht umsortierbar

Im Explorer von Windows 11 haben Sie in der linken Spalte oben Schnellzugriffe auf verschiedene Ordner angeheftet. Jetzt fällt Ihnen auf, dass Sie diese nicht umsortieren können. Versuchen Sie es mit diesem Tipp.

Hier wird gerade der Schnellzugriff «Downloads» anderswo einsortiert. Woran liegt es, wenn das nicht geht?

© (Quelle: PCtipp.ch)

Sie haben im Explorer einige Ordner an den Schnellzugriff geheftet. Die möchten Sie nun umsortieren, vielleicht einem besseren Workflow zuliebe. Aber was Sie auch tun: Wenn Sie per Maus einen der Ordner schnappen und zwischen zwei andere Ordner ziehen wollen, schlägt Ihnen der Explorer nur ein Kopieren oder Verschieben des eigentlichen Ordners vor, kein Umplatzieren des angehefteten Schnellzugriffs.

Lösung: Haben Sie womöglich in der linken Spalte die Option «Alle Ordner anzeigen» aktiviert, wie kürzlich in diesem Beitrag gezeigt? In diesem Modus lassen sich die Schnellzugriffe im Explorer nicht sortieren. Aber der Explorer kann die Sortierung übernehmen, die Sie zuvor im «normalen» Modus vorgenommen haben.

Kurzanleitung: Wechseln Sie zuerst in den normalen Modus, sortieren Sie dort die Schnellzugriffe um und wechseln Sie (falls gewünscht) am Schluss wieder in den Alle-Ordner-Modus.

Im Detail geht das so: Klappen in der linken Spalte allenfalls ein paar Ordner zu, damit es einen leeren Bereich hat. Klicken Sie dort mit rechts hinein und schalten Alle Ordner anzeigen aus (Häkchen weg).

Hier schalten Sie die Ansicht «Alle Ordner anzeigen» aus

 © Quelle: PCtipp.ch

Die Ansicht ändert sich. Jetzt können Sie oben die Schnellzugriffe ganz normal per Maus umsortieren. Im folgenden Screenshot schiebt die Autorin gerade den Schnellzugriff «Downloads» ein Stück weiter nach unten. An der schwarzen Linie sehen Sie, zwischen welchen zwei anderen Schnellzugriffen er beim Loslassen der Maustaste zu liegen käme.

Hier wird gerade der «Downloads»-Schnellzugriff umsortiert

 © Quelle: PCtipp.ch

Sind alle Schnellzugriffe passend eingeordnet? Wenn man möchte, kann man nun mit Rechtsklick auf eine leere Stelle in der linken Spalte wieder Alle Ordner anzeigen einschalten (Häkchen rein). Die vorhin im anderen Modus vorgenommene Sortierung bleibt. (PCtipp-Forum)

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