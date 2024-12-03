Windows 11 Explorer: Schnellzugriffe nicht umsortierbar

Sie haben im Explorer einige Ordner an den Schnellzugriff geheftet. Die möchten Sie nun umsortieren, vielleicht einem besseren Workflow zuliebe. Aber was Sie auch tun: Wenn Sie per Maus einen der Ordner schnappen und zwischen zwei andere Ordner ziehen wollen, schlägt Ihnen der Explorer nur ein Kopieren oder Verschieben des eigentlichen Ordners vor, kein Umplatzieren des angehefteten Schnellzugriffs.

Lösung: Haben Sie womöglich in der linken Spalte die Option «Alle Ordner anzeigen» aktiviert, wie kürzlich in diesem Beitrag gezeigt? In diesem Modus lassen sich die Schnellzugriffe im Explorer nicht sortieren. Aber der Explorer kann die Sortierung übernehmen, die Sie zuvor im «normalen» Modus vorgenommen haben.

Kurzanleitung: Wechseln Sie zuerst in den normalen Modus, sortieren Sie dort die Schnellzugriffe um und wechseln Sie (falls gewünscht) am Schluss wieder in den Alle-Ordner-Modus.

Im Detail geht das so: Klappen in der linken Spalte allenfalls ein paar Ordner zu, damit es einen leeren Bereich hat. Klicken Sie dort mit rechts hinein und schalten Alle Ordner anzeigen aus (Häkchen weg).