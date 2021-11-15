Windows 11: Fenster ohne Schatten anzeigen

Die leichten Fensterschatten verleihen der Bedienoberfläche unter Windows 10 und 11 eine etwas plastischere Note. Es kann aber Gründe geben, die Fensterschatten abschalten zu wollen. Sei es, weil Sie die damit erstellten Screenshots einfacher weiterbearbeiten können oder weil Ihnen die Fenster ohne Schatten schlicht besser gefallen.

Lösung: Das funktioniert auch unter Windows 11 noch praktisch gleich wie unter Windows 10. Öffnen Sie ein Explorer-Fenster. In der linken Spalte klicken Sie mit rechts auf Dieser PC und greifen zu den Eigenschaften.