Anzeige
Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
23. Jan 2023
Lesedauer 3 Min.

Bug oder Feature?

Windows 11: Hartnäckiger Tablet-Modus

Zeigt der Windows-11-Explorer bei allen Elementen Ankreuzkästchen, obwohl Sie diese deaktiviert haben? Oder verweigert er die Kompaktansicht, die Sie aber eingeschaltet haben? Dann kommt Ihnen der Tablet-Modus in die Quere, den es eigentlich gar nicht mehr gibt.

Der Kompaktmodus wird ignoriert, die Kontrollkästchen sind ohne unsere Zustimmung aktiviert worden: Hier ist der eigentlich gar nicht vorhandene Tablet-Modus unter Windows 11 aktiv

© (Quelle: PCtipp.ch)

Schon wieder gabs Ungemach wegen Windows 11. Im Explorer erschienen auf meinem Notebook neulich bei allen Dateien, Laufwerken und Ordnern Elementkontrollkästchen, die ich ganz sicher nicht aktiviert habe. Auch ein prüfender Blick unter Anzeigen/Einblenden stellte klar: Es hat kein Häkchen bei den Kontrollkästchen (A). Warum erscheinen sie trotzdem (B)?

Dasselbe bzw. Umgekehrte bei der Kompaktansicht, die offensichtlich (C) nicht angewendet wurde, obwohl es hier (D) ein Häkchen hat, welches das Gegenteil behauptet.

Elender Tablet-Modus

Was ist passiert? Ein kurzes Googeln förderte viele Posts in allerlei Webforen zutage, von Usern, die dasselbe feststellten. Schuld ist eine Art «Tablet-Modus», den Windows 11 ziemlich willkürlich einschaltet. Das kann sein, wenn es einen Touchscreen vorfindet und das Gefühl hat, man habe die Tastatur entfernt. Und anders als in Windows 10 lässt sich dieser Modus nicht einfach zentral ausschalten. Auch nicht per Registry-Eintrag. Offiziell gibts unter Windows 11 schlicht keinen Tablet-Modus. Die Suche nach Tablet in den Einstellungen bietet nur eine einzige Fundstelle, nämlich die zum Einblenden einer Bildschirmtastatur.

Beim betroffenen Gerät handelte es sich bei mir um einen Laptop, der zwar einen Touchscreen und eine umklappbare, aber nicht abdockbare Tastatur besitzt. Letztere ist fest mit dem Gerät verbunden. Ausserdem habe ich das Notebook seit Wochen nicht in einem umgeklappten Modus benutzt. Es stand während der ganzen Zeit wie ein normales, aufgeklapptes Notebook da. Die Tastatur war immer da, immer funktionsfähig.

Ein Aktivieren und Deaktivieren der Elementkontrollkästchen oder Deaktivieren und Aktivieren des Kompaktmodus hat nichts gebracht. Auch der Tipp, das Gerät doch mal tatsächlich in den Tablet-Modus zu versetzen (Tastatur umklappen) und wieder zurückzuwechseln, half nicht. Der normalerweise bei vielen Problemen helfende Reboot fruchtete ebenfalls nicht.

Lösung: mal kurz «ent-touchen»

Was bei meinem Gerät funktionierte, war das Ergebnis folgender Überlegung: Wenn es nichts zu «touchen» gibt, wird Windows 11 vom Tablet-Modus wohl wieder Abstand nehmen. Also flugs via Startmenü nach Geräte gesucht und den Geräte-Manager geöffnet. Unter Eingabegeräte (Human Interface Devices) machte ich HID-konformer Touchscreen ausfindig und nutzte via Rechtsklick die Option Gerät deaktivieren. Keine Bange: Das deaktiviert nur die Touchfunktion, nicht aber die Bildschirmanzeige selbst.

Auf diese Weise lässt sich der Touchscreen deaktivieren. An derselben Stelle aktivieren Sie ihn auf Wunsch auch wieder

 © Quelle: PCtipp.ch

Nach dem Bestätigen der Rückfrage tat sich im Explorer zunächst mal nichts: Die zu grossen Abstände zwischen den Elementen und die Ankreuzkästchen blieben. Also nochmals einen Reboot angehängt: Start/Ein/Aus/Neu starten. Und siehe da: Endlich ist der Explorer wieder zur Vernunft gekommen – der Kompaktmodus war wieder aktiv und die Elementkontrollkästchen verschwunden.

So hätte das aussehen sollen

 © Quelle: PCtipp.ch

Lustigerweise benimmt sich der Explorer auch weiterhin, wie er soll, nachdem ich den Touchscreen im Geräte-Manager wieder aktiviert und das Notebook neu gestartet habe.

Inhalt

Kommentare

Windows 11 Bugs Windows & PC
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Apple wird 50 und feiert weltweit mit Stars
Apple wurde vor 50 Jahren gegründet. Die Kultmarke feierte das im März mit einer Reihe von Events in Nordamerika, Europa und Asien. Das sind die Highlights in Bildern:
1 Minute
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
6. Apr 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare