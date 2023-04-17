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Gaby Salvisberg
17. Apr 2023
Lesedauer 3 Min.

«Out of the box experience»

Windows-11-Inbetriebnahme: «Etwas hat nicht geklappt»

Sie nehmen einen neuen Computer in Betrieb. Dieser begrüsst Sie aber schon früh mit einer OOBE-Meldung: «Etwas hat nicht geklappt. Du kannst es erneut versuchen oder diesen Schritt jetzt überspringen.»

«Etwas hat nicht geklappt». Danke, Windows.

© (Quelle: Leserfoto)

Sie schalten mit einer gewissen Vorfreude erstmals Ihren neuen Computer ein; sei es ein Dell, Acer oder eine andere Marke. Sie beantworten die erste Frage des Inbetriebnahme-Assistenten nach der Sprache (Deutsch). Doch dann erscheint eine Fehlermeldung: «Etwas hat nicht geklappt. Du kannst es erneut versuchen oder diesen Schritt jetzt überspringen. OOBELANGUAGE».

Das Problem kann auf verschiedenen Geräten auftreten. Microsoft verortet die Ursache angeblich bei fehlerhaften DNS-Einstellungen seitens Internetprovider.

Sie haben in dieser Situation vier Möglichkeiten, die zum Ziel – nämlich dem Fortsetzen der Inbetriebnahme – führen sollten.

Variante 1: Wenn Sie hier einen Überspringen-Link sehen, benutzen Sie diesen, um den Vorgang fortzusetzen.

Variante 2: Laut Microsoft fährt der OOBE-Assistent automatisch fort, nachdem er 40 Minuten lang auf diesem Bild verharrt ist.

Variante 3: Trennen Sie den Computer vom Internet, indem Sie zum Beispiel das Netzwerkkabel ausstecken.

Variante 4: Halten Sie die Einschalttaste des PCs oder Notebooks so lange gedrückt, bis das Gerät komplett ausschaltet. Schalten Sie es anschliessend wieder ein.

Mit jeder der erwähnten Optionen sollte das System danach die weiteren Parameter abfragen, Land, Tastaturlayout und mehr. Verbinden Sie das Gerät wieder mit dem Netzwerk.

Tipp: Sobald die Prozedur durchgelaufen ist und Sie das Gerät ein- oder zweimal neu gestartet haben, prüfen Sie nochmals alle Einstellungen, besonders jene unter Zeit und Sprache/Sprache und Region. Fügen Sie nebst Deutsch (Schweiz) am besten auch Deutsch (Deutschland) hinzu. Sie können die Reihenfolge bzw. Priorität durch Verschieben anpassen. Starten Sie danach einen Update-Vorgang.

Prüfen Sie alle Sprach- und Regions-Einstellungen

 © Quelle: PCtipp.ch

Witziges zum Schluss: Der Leser, der sich mit dem obigen Problem ans PCtipp-Forum wendete, nahm es mit Humor: «Was ich gelernt habe: OOBE steht für 'Out of the box experience'. Gemäss Wikipedia ist das 'der erste Eindruck, den ein Produkt hinterlässt, z. B. die Leichtigkeit, mit der ein Käufer das Produkt benutzen kann'. Da ist noch Luft nach oben, würde ich sagen!» (PCtipp-Forum)

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