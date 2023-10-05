Windows 11: Katalog-Ordner im Explorer

Katalog (Gallery) entfernen

Wichtig: Wenn Sie in der linken Explorer-Spalte via Rechtsklick Alle Ordner anzeigen aktiviert haben, lässt sich der Katalog gar nicht ausblenden. Ist die Option deaktiviert, funktioniert es wie folgt.

Im Elevenforum (engl.) habe ich den Tipp entdeckt, wie man den Eintrag loswird; wieder einmal mittels Registry-Editor. Sie können die Änderung auf dem folgenden Weg «zu Fuss» vornehmen oder weiter unten die Zip-Datei mit den zwei .reg-Files herunterladen.

So gehts manuell: Drücken Sie Windowstaste+R, tippen Sie regedit ein und drücken Sie Enter. Bestätigen Sie die Rückfrage der Benutzerkontensteuerung mit Ja. Navigieren Sie durch Aufklappen der Zweige im linken Bereich zu diesem Ordner und klicken Sie ihn an: HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\CLSID\. In der Regel fehlt der folgende Eintrag, darum müssen Sie ihn erstellen (prüfen Sie aber, ob er nicht vielleicht doch schon vorhanden ist). Über einen Rechtsklick auf CLSID wählen Sie Neu/Schlüssel. Als Schlüsselnamen tippen Sie diesen komplizierten CLSID-Code ein, inklusive geschweiften Klammern:

{e88865ea-0e1c-4e20-9aa6-edcd0212c87c}.

Klicken Sie drauf und widmen Sie sich der rechten Fensterhälfte. Dort gehts über einen Rechtsklick auf eine freie Stelle via Neu zu DWORD-Wert (32-Bit) – auch bei 64-Bit-Systemen. Nennen Sie den neuen Eintrag System.IsPinnedToNameSpaceTree (die Bezeichnung ist ohne Leerzeichen). Lassen Sie den Wert gleich auf 0 (Null) stehen. Schliessen Sie alle Explorer-Fenster. Öffnen Sie wieder eins, ist der Katalog-Eintrag weg.