Windows 11: KI-Copilot im Edge-Browser nutzen

Microsoft Edge hat den KI-Copilot in ihren Browser gebracht. Die KI kann Fragen beantworten und sogar Inhalte schreiben. Der Einsatz der Microsoft-KI geht über die intelligente Suche in Bing hinaus. Das Unternehmen hat seinen Edge-Browser mit einem KI-gestützten Co-Piloten aktualisiert.

Die Autorin hatte sich schon früh für ChatGPT in Edge registriert, aber wenn Sie das Herbst-Update von Windows 11 installiert haben (23H2), sollten Sie die ChatGPT-Integration im Edge-Browser mittlerweile auch haben.