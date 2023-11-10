Windows-Tipp
Windows 11: KI-Copilot im Edge-Browser nutzen
Microsoft Edge hat den KI-Copilot in ihren Browser gebracht. Die KI kann Fragen beantworten und sogar Inhalte schreiben. Der Einsatz der Microsoft-KI geht über die intelligente Suche in Bing hinaus. Das Unternehmen hat seinen Edge-Browser mit einem KI-gestützten Co-Piloten aktualisiert.
Die Autorin hatte sich schon früh für ChatGPT in Edge registriert, aber wenn Sie das Herbst-Update von Windows 11 installiert haben (23H2), sollten Sie die ChatGPT-Integration im Edge-Browser mittlerweile auch haben.
- Öffnen Sie den Edge Browser.
- Um sicherzugehen, dass Sie die aktuelle Version installiert haben, klicken Sie auf das Drei-Punkte-Symbol.
- Wählen Sie Hilfe und Feedback.
- Jetzt gehts zu Infos zu Microsoft Edge. Edge wird aktualisiert. Die aktuelle Version ist 119.0.2151.58.
- Starten Sie den Browser neu.
- In der Menüleiste (rechts) sehen Sie nun nicht mehr das Chat-GPT-, sondern das Copilot-Icon. Klicken Sie darauf.
Aktivierung von KI-Copilot in Europa verzögert sich
In Europa wird der Copilot wohl erst 2024 auf Windows-Rechner finden. Genauer: Der Digital Market Act (DMA) verzögert in der Europäischen Union die Einführung. Gegenüber Dr. Windows meinte Microsoft auf Anfrage, dass der Copilot im «Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) online geht, sobald wir einen Dienst bereitstellen können, der den EWR-Regeln entspricht.».
Wir pröbeln derzeit noch an einem Trick, mit dem es in Deutschland und der Schweiz trotzdem gehen soll. Sobald wir bereit sind, erfahren Sie es auf pctipp.ch.
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