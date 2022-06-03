Windows 11: Kleines Trickli für die Symbole im Infobereich

Möchten Sie das Teams- oder OneDrive-Symbol unten rechts nicht sehen? Dafür aber ein anderes, zum Beispiel eins aus den PowerToys? Eine Frage von Sekunden!

Lösung: Klappen Sie unten rechts per Klick aufs Winkelsymbol den Bereich auf, in dem nebst den dauerhaft angezeigten Symbolen noch weitere Icons stecken. Möchten Sie eins der zusätzlichen ebenfalls dauerhaft im Infobereich anzeigen? Ziehen Sie es einfach per Maus aus dem Ausklappfenster direkt an die gewünschte Stelle im Infobereich.