Windows 11: Kompakte Ordner-Ansicht im Datei-Explorer aktivieren

Lösung: Aber das ändern Sie mit zwei Klicks. Öffnen Sie den Datei-Explorer. Darin gehts oben zum Menü Anzeigen. Aktivieren Sie darin den Punkt Kompakte Ansicht. Schon schrumpfen die Abstände wieder auf ein vernünftiges Mass. Zum Glück müssen Sie sich auch nicht zwischen der Kompaktansicht und einer anderen entscheiden, denn sie lässt sich problemlos sowohl mit der Listen- als auch mit der Detail-Ansicht kombinieren.