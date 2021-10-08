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Gaby Salvisberg
8. Okt 2021
Lesedauer 2 Min.

Mehr Ordnerinhalt sehen

Windows 11: Kompakte Ordner-Ansicht im Datei-Explorer aktivieren

Finden Sie die Abstände zwischen den aufgelisteten Dateien und Ordnern im neuen Windows-11-Explorer auch zu gross? So ändern Sie das ruck, zuck!

Zwei Explorer-Fenster, vor und nach der Einstellungsänderung

© (Quelle: PCtipp.ch)

Ein früherer Chefredaktor liess angesichts eines grosszügig angelegten Weissraums jeweils grinsend den Spruch «Raum für Notizen!» vom Stapel. An ihn musste ich auch wieder denken, als ich unter Windows 11 das erste Mal ein Explorer-Fenster öffnete. Zwischen den aufgelisteten Dateien und Ordnern hat es in der Tat etwas viel «Luft». Das geht auf Kosten der Anzahl Objekte, die man in diesem Fenster sehen könnte.

Die Abstände zwischen den Dateien und Ordnern im Explorer sind in Windows 11 etwas gross geraten

 © Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Aber das ändern Sie mit zwei Klicks. Öffnen Sie den Datei-Explorer. Darin gehts oben zum Menü Anzeigen. Aktivieren Sie darin den Punkt Kompakte Ansicht. Schon schrumpfen die Abstände wieder auf ein vernünftiges Mass. Zum Glück müssen Sie sich auch nicht zwischen der Kompaktansicht und einer anderen entscheiden, denn sie lässt sich problemlos sowohl mit der Listen- als auch mit der Detail-Ansicht kombinieren.

Gerade mal schnell die Luft rausgelassen

 © Quelle: PCtipp.ch

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