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Gaby Salvisberg
26. Okt 2021
Lesedauer 2 Min.

Nanu?

Windows 11: Laufwerke sind im Explorer vertauscht

Beim Blick in den Windows-Explorer stellen Sie fest, dass die Laufwerke unter «Dieser PC» nicht mehr in der Reihenfolge C, D, E erscheinen.

Je nach Einstellung sind die Laufwerke nicht nach Laufwerksbuchstaben sortiert

© (Quelle: PCtipp.ch)

Sie klicken in Windows 11 im Datei-Explorer auf Dieser PC. Statt im rechten Fensterteil die Laufwerke der Reihe nach als C:, D:, E: usw. anzuzeigen, erscheinen diese nicht mehr alphabetisch sortiert. Das ändern Sie aber schnell wieder.

Lösung: Klicken Sie mit rechter Maustaste auf eine freie Stelle neben den Laufwerken. Im Kontextmenü finden Sie Sortieren nach. Wählen Sie dort den Eintrag Name, damit der Explorer die Laufwerke wieder in alphabetischer Reihenfolge zeigt. Für die Sortierung verwendet Windows hier den Laufwerksbuchstaben, nicht die Bezeichnung (wie Win11, Daten usw.), die Sie dem Laufwerk gegeben haben.

Die Sortierung lässt sich via Rechtsklick im Kontextmenü ändern

 © Quelle: PCtipp.ch

Es ist nebst der Sortierung nach Name auch eine nach Typ (z.B. DVD-Laufwerk zuerst), nach Gesamtgrösse und nach freiem Speicherplatz möglich, dies sowohl auf- als auch absteigend. (PCtipp-Forum)

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Windows Windows 11 Windows & PC
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