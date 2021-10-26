Windows 11: Laufwerke sind im Explorer vertauscht

Sie klicken in Windows 11 im Datei-Explorer auf Dieser PC. Statt im rechten Fensterteil die Laufwerke der Reihe nach als C:, D:, E: usw. anzuzeigen, erscheinen diese nicht mehr alphabetisch sortiert. Das ändern Sie aber schnell wieder.

Lösung: Klicken Sie mit rechter Maustaste auf eine freie Stelle neben den Laufwerken. Im Kontextmenü finden Sie Sortieren nach. Wählen Sie dort den Eintrag Name, damit der Explorer die Laufwerke wieder in alphabetischer Reihenfolge zeigt. Für die Sortierung verwendet Windows hier den Laufwerksbuchstaben, nicht die Bezeichnung (wie Win11, Daten usw.), die Sie dem Laufwerk gegeben haben.