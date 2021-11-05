5. Nov 2021
Lesedauer 2 Min.
Personalisierung
Windows 11: Ordner zum Startmenü hinzufügen
Vermissen Sie die Ordner-Liste im Startmenü? So kommt sie zurück.
Windows 11 ist in einigen Dingen weniger überladen und somit übersichtlicher als Windows 10. Falls Sie aber beispielsweise eine Liste mit Ordnern vermissen, die im Startmenü angezeigt werden, können Sie diese so aktivieren:
- Gehen Sie zu Einstellungen und klicken auf den Reiter Personalisierung.
- Hier gehts weiter zu Start.
- Anschliessend wählen Sie den Menüpunkt Ordner.
- Per Schieberegler können Sie nun Ordner wie Einstellungen, Dokumente, Musik oder Bilder aktivieren.
Hinweis: Dies wurde mit der Windows-11-Version 20H2 durchgeführt.
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