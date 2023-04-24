Windows 11: Schluss mit «Lassen Sie uns die Einrichtung Ihres PCs abschliessen»

Dass Windows 11 beim ersten Start nach einer Neuinstallation ein paar Infos loswerden oder Auskünfte einholen will, ist noch halbwegs verständlich. Aber es müsste nun wirklich nicht sein, dass es auch nach manchen Updates die User nicht arbeiten lässt, solange sie nicht das «Windows-Willkommenserlebnis» durchgespielt haben – und dies zum x-ten Mal: Nein, ich will immer noch keinen Microsoft-Account, nein, ich will immer noch nicht zu Edge wechseln, nein, kein Microsoft-365-Abo, nein, nein, nein.

So schalten Sie das ab

Weil sich das störende Fenster direkt nach dem Einloggen nicht wegklicken lässt, müssen Sie es entweder vorübergehend via Klick auf Erinnere mich in 3 Tagen vertrösten oder via Weiter noch einmal übers von Microsoft hingehaltene Stöckchen springen.

Damit Sie das Fenster nicht bald wieder zu sehen bekommen, klicken Sie auf Start/Einstellungen. In der linken Spalte öffnen Sie System, im rechten Teil gehts zu Benachrichtigungen. Scrollen Sie ganz herunter. Unterhalb der App-Liste finden Sie Zusätzliche Einstellungen. Klappen Sie dies auf. Deaktivieren Sie alle zwei bis drei hier angezeigten Optionen:

Zeigen Sie das Windows-Willkommenserlebnis nach Updates und bei der Anmeldung an, um neue Funktionen und Vorschläge zu sehen

Möglichkeiten vorschlagen, um Windows optimal zu nutzen und Einrichtung dieses Geräts abschliessen

Tipps und Vorschläge erhalten, wenn Windows verwendet wird

Das ist schon alles.