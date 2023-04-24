Anzeige
Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
24. Apr 2023
Lesedauer 2 Min.

«Willkommenserlebnis»

Windows 11: Schluss mit «Lassen Sie uns die Einrichtung Ihres PCs abschliessen»

Nicht nur anlässlich der Neuinstallation, sondern auch alle paar Wochen oder Monate nach einem Update stört Windows 11 die User mit dem so genannten «Windows-Willkommenserlebnis». So schalten Sie es ab.
© (Quelle: PCtipp.ch)

Dass Windows 11 beim ersten Start nach einer Neuinstallation ein paar Infos loswerden oder Auskünfte einholen will, ist noch halbwegs verständlich. Aber es müsste nun wirklich nicht sein, dass es auch nach manchen Updates die User nicht arbeiten lässt, solange sie nicht das «Windows-Willkommenserlebnis» durchgespielt haben – und dies zum x-ten Mal: Nein, ich will immer noch keinen Microsoft-Account, nein, ich will immer noch nicht zu Edge wechseln, nein, kein Microsoft-365-Abo, nein, nein, nein.

So schalten Sie das ab

Weil sich das störende Fenster direkt nach dem Einloggen nicht wegklicken lässt, müssen Sie es entweder vorübergehend via Klick auf Erinnere mich in 3 Tagen vertrösten oder via Weiter noch einmal übers von Microsoft hingehaltene Stöckchen springen.

Damit Sie das Fenster nicht bald wieder zu sehen bekommen, klicken Sie auf Start/Einstellungen. In der linken Spalte öffnen Sie System, im rechten Teil gehts zu Benachrichtigungen. Scrollen Sie ganz herunter. Unterhalb der App-Liste finden Sie Zusätzliche Einstellungen. Klappen Sie dies auf. Deaktivieren Sie alle zwei bis drei hier angezeigten Optionen:

  • Zeigen Sie das Windows-Willkommenserlebnis nach Updates und bei der Anmeldung an, um neue Funktionen und Vorschläge zu sehen
  • Möglichkeiten vorschlagen, um Windows optimal zu nutzen und Einrichtung dieses Geräts abschliessen
  • Tipps und Vorschläge erhalten, wenn Windows verwendet wird

Das ist schon alles.

Das tatsächliche Willkommenserlebnis verbessert sich massiv, wenn man die zugehörigen Optionen abschaltet

 © Quelle: PCtipp.ch

Kommentare

Windows Windows 11 Windows & PC
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Samsung: Mit dem Headset gegen die Reisekrankheit
Mit der kostenlosen Hearapy App von Samsung können Menschen, die unter der Reisekrankheit leiden, die Kopfhörer Galaxy Buds4 Pro einsetzen, um einen Ton zu erzeugen, der das Gleichgewichtssystem im Innenohr stimuliert und so die Beschwerden lindern soll.
3 Minuten
Boden_Boris_0614_frei_500x500.jpg
Boris Boden
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare