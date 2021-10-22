Windows 11: Shift+Klick auf ein Taskleisten-Icon öffnet kein neues Fenster mehr

Viele User kannten und nutzten den Trick unter Windows 10: War eine Anwendung bereits geöffnet und wollte man von dieser ein neues Fenster oder eine neue Instanz öffnen, hielt man einfach die Shift-Taste (Umschalt-Taste) gedrückt, während man aufs Programm-Symbol jener Anwendung in der Taskleiste klicke. Schon stand das neue Fenster oder die neue Instanz bereit. Das funktionierte in den meisten Programmen, so zum Beispiel auch für den Windows-Explorer oder fürs kleine Zeichenprogramm Paint. Gerade bei letzterem gab es keine einfachere Möglichkeit, um mehr als ein Paint-Fenster gleichzeitig zu öffnen.

Seit dem Upgrade auf Windows 11 vermissen zahlreiche Benutzerinnen und Benutzer diesen praktischen kleinen Kniff – und haben dies unter anderem über die Microsoft Feedback-Hub-App gemeldet.

Lösung: Wie Microsoft hier schreibt, ist der erwähnte Kniff im Entwickler-Build 22454 bereits wieder zurückgekehrt und dürfte in einem der nächsten offiziellen Builds (also über eins der kommenden Updates) auch wieder bei der breiten Nutzerschaft einziehen.

Bis es soweit ist, greifen Sie zu diesem Workaround. Als Kurzfassung: Rechtsklick aufs Icon, Shift gedrückt halten und im Kontextmenü auf die Anwendungsbezeichnung klicken.