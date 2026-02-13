Windows 11: Sprachensymbol in der Taskleiste ausblenden

Der Tipp zum Ausblenden des Sprachumschalters in Windows 11 lautet normalerweise so: Deinstallieren Sie einfach alle anderen Sprachen. Sobald nur noch eine Sprache installiert ist, verschwindet das Sprachumschalter-Symbol normalerweise automatisch (siehe z. B. diesen Tipp, noch für Windows 10).

Aber was, wenn Sie die anderen Sprachen nicht deinstallieren wollen? Oder wenn das Symbol trotzdem nicht verschwindet?

Lösung: Prüfen Sie mehrere Einstellungspunkte. Gehen Sie zu Start/Einstellungen/Zeit und Sprache. Klicken Sie auf Eingabe. Hier finden Sie Erweiterte Tastatureinstellungen. Klicken Sie drauf.

Es mag nun widersinnig klingen, aber aktivieren (nicht deaktivieren) Sie die Option «Bei Verfügbarkeit Desktopsprachenleiste verwenden». Sofort verschwindet das Symbol aus der Taskleiste.

Stattdessen erscheint aber jetzt in der Regel oben rechts eine Sprachsymbolleiste. Die wollen Sie vermutlich auch nicht haben, richtig?