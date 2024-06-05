Windows 11: Unschöne Schatten unter der Desktop-Schrift

Wie verschiedene Blogs, Foren (inkl. ein User im PCtipp-Forum) bemerkt haben, hat das Update KB5030310 für Windows 11 eine unschöne Nebenwirkung mitgebracht. Die weissen Beschriftungen der Elemente auf dem Desktop zeigen einen hässlichen Schlagschatten (engl. «drop shadow»), siehe oben das Beispiel A.

Früher liess sich dieser Schatten über einen Registry-Eintrag ausschalten, den wir in einem dieser schon älteren Tipps gezeigt haben. Heute ist dies nicht mehr so einfach möglich. Ich habe die Situation kurz ausgelotet und finde dazu auch keine befriedigende Lösung. Bis auf meine Lieblingslösung.

Black is beautiful

Erst ein Fun Fact: Mir selbst ist das Problem aus einem ganz einfachen Grund überhaupt nicht aufgefallen: Ich verwende sowieso immer einen schwarzen Desktop (Vollfarbe Schwarz). Auf diesem sind die Schatten überhaupt nicht zu sehen, siehe Beispiele im Bild oben bei C. Wollen Sie das ausprobieren: Öffnen Sie die Einstellungen und gehen Sie via Personalisierung zu Hintergrund. Klappen Sie hinter Hintergrund personalisieren das Menü auf, schalten Sie auf Vollfarbe um und greifen Sie bei Hintergrundfarbe auswählen zu Schwarz. Voilà, Problem gelöst. Aber halt eben auch nur, wenn Ihnen ein schwarzer Desktop ebenso gut gefällt wie mir.

Kanten nicht verfeinern

Eine weitere Variante wäre, die Kantenverfeinerung auszuknipsen. Das blendet den Schatten auch fast völlig aus. Leider sehen die Schriften (und zwar alle) damit aber noch hässlicher aus, als sie es unter Windows eh schon tun, siehe oben das Beispiel B.

Wenn Sie es kurz ausprobieren wollen, bitte sehr: Öffnen Sie die Einstellungen, gehen Sie zu System und darin zu Info. Klicken Sie bei Verwandte Links auf Erweiterte Systemeinstellungen. Es öffnen sich die Systemeigenschaften, in denen Sie allenfalls zu Erweitert wechseln. Klicken Sie dort bei Leistung hinter Visuelle Effekte usw. auf Einstellungen. Schalten Sie auf Benutzerdefiniert um. Deaktivieren Sie unten die Option Kanten der Bildschirmschriftarten verfeinern und klicken Sie auf Übernehmen. Sie werden dies vermutlich nicht so lassen wollen. Setzen Sie daher das Häkchen wieder, gefolgt von abermals Übernehmen.