Windows 11: USB-Stick mit BitLocker verschlüsseln

Windows kann nun entweder den gesamten Datenträger verschlüsseln oder nur den verwendeten Platz. Falls Sie auf Nummer sicher gehen wollen, greifen Sie zu Gesamtes Laufwerk verschlüsseln. Klicken Sie auf Weiter. Als Nächstes fragt Windows nach dem Verschlüsselungsmodus. Da es ein Laufwerk ist, das Sie von diesem Gerät entfernen und an einem anderem benutzen wollen, greifen Sie eher zu Kompatibler Modus. Klicken Sie abermals auf Weiter und auf Verschlüsselung starten.

Wichtig: In der Systemsteuerung wird jetzt angezeigt, das Gerät sei verschlüsselt. Aber der Vorgang dauert in Wahrheit recht lange. Darum ist die Verschlüsselung oft keine Frage von wenigen Sekunden, sondern je nach Grösse und Datenmenge eine von mehreren Minuten bis sogar Stunden. In einer Eingabeaufforderung, die Sie mit Admin-Rechten starten, können Sie den Fortschritt mit dem Befehl manage-bde -status prüfen, siehe auch diesen Artikel.

Lassen Sie den Stick drin, bis manage-bde -status Ihnen für diesen Datenträger die 100% meldet.

Sobald alle Programme geschlossen sind, die auf den Stick zugreifen, können Sie den Stick auf üblichem Weg (allenfalls mit der Auswerfen-Funktion) von diesem PC entfernen.

An anderem PC benutzen

Stöpseln Sie den Stick an einem anderen Windows-PC oder -Notebook ein, meldet jenes zum einen, auf das Laufwerk könne nicht zugegriffen werden. Ausserdem erscheint unten rechts ein Pop-up mit dem Angebot, das Laufwerk (hier: «E:») zu entsperren.