1. Okt 2025
Lesedauer 2 Min.
Windows
Windows 11: Wiederherstellungspunkt aktivieren und erstellen
Wenn man unter Windows 11 irgendwas verbockt hat, lässt sich der vorherige Zustand des Systems wiederherstellen – sofern ein Wiederherstellungspunkt erstellt wurde. So wird dieser aktiviert.
Konfig verhauen, wichtiges File gelöscht – wenn man doch nur die Zeit zurückdrehen könnte. Kann man. Nicht im physikalischen Sinne, aber unter Windows 11. Dazu muss man die Option aber aktivieren und einen Wiederherstellungspunkt erstellen. So gehts:
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