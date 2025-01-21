Windows 11: Wo ist die Datenträgerbereinigung hin?

Ein Rechtsklick aufs Laufwerk C, gefolgt von Eigenschaften förderte in Windows 10 und früheren Windows-11-Versionen auch den Reiter Allgemein zutage, mit einem Button Bereinigen. Doch inzwischen finden Sie dort in Windows 11 an dessen Stelle eine Schaltfläche Details.

Dies führt in Windows 11 zu einer Übersicht zur Speichernutzung, in der Sie die einzelnen Kategorien anklicken können, um Näheres zu erfahren. Sie ist übrigens schon in Windows 10 vor über vier Jahren eingezogen (wir berichteten). Eher neu ist nur, dass der Button in den Laufwerks-Eigenschaften jetzt umbenannt wurde und zu den neuen Werkzeugen führt.