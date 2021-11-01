Windows 11: Wo gibts eine Uhr mit der Sekundenanzeige?

Die meisten Anwenderinnen und Anwender brauchen für ihre tägliche Arbeit keine Sekundenanzeige. Aber vielleicht hätten Sie das trotzdem gerne. Und spätestens am Silvester wäre es doch nett, wenn Sie auf Ihrem Desktop irgendwo eine Zeitanzeige mit Sekundenangabe hervorzaubern könnten. Was unter Windows 10 überhaupt kein Problem war (per Klick auf die Uhr unten rechts erledigt), lässt die Windows-11-Nutzergemeinde ratlos zurück: Dort zeigt die Uhr keine Sekunden mehr an.

Lösung: Wir haben aber eine Stelle gefunden, an der Sie in Windows 11 eine Uhr mit Sekundenzeiger sowie die digitale Zeit inklusive Sekundenangaben öffnen können. Dies sogar völlig ohne Zusatzsoftware und ohne irgendwelche Registry-Hacks.

Klicken Sie auf Start, tippen Sie Systemst ein und öffnen Sie die Systemsteuerung. Am besten heften Sie diese gleich an Ihre Taskleiste an: Rechtsklick aufs Systemsteuerungs-Symbol in der Taskleiste, gefolgt von An Taskleiste anheften. Meistens landen Sie in der Ansicht Kategorie. In dieser geht es zu Zeit und Region. Unterhalb von Datum und Uhrzeit finden Sie Datum und Uhrzeit festlegen. Und dort bekommen Sie eine Echtzeit-Uhr mit einem sich bewegenden Sekundenzeiger, ausserdem die Uhrzeit-Angabe inklusive Sekunden.