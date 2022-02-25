Windows 11: Wozu dient «Beliebiges Fenster aus meiner Taskleiste teilen»?

Bei Recherchen zu einem ganz anderen Windows-Thema bin ich in Windows 11 unter Start/Einstellungen/Personalisierung/Taskleiste auf eine Einstellung gestossen, unter der ich mir zunächst nichts vorstellen konnte. Klappt man dort Verhalten der Taskleiste auf, trifft man in der aktuellen Windows-11-Version 21H2 (Build 22000.527) auf eine Einstellung «Beliebiges Fenster aus meiner Taskleiste teilen», die standardmässig aktiv war.

Lösung: Die erwähnte Einstellung legt fest, ob während Teams-Sitzungen Teilen-Buttons in den Taskleisten-Thumbnails erscheinen. Wer sie nicht will, deaktiviert die Einstellung. Sie ist erst mit dem Update auf 22000.527 eingezogen.

Was die Einstellung bewirkt, wurde mir erst klar, als ich via Teams an der Redaktionssitzung teilnahm. Beim Mouse-over über die geöffneten Programme in der Taskleiste erscheint in diesem Fall unter jedem Thumbnail eine neue Schaltfläche: Dieses Fenster teilen, siehe «A» im folgenden Screenshot. Rätsel gelöst! Die Schaltfläche verschwindet übrigens in der Regel wieder, sobald Sie die Teams-Besprechung wieder verlassen. Ich schreibe «in der Regel», weil es nach einer testhalber durchgeführten Teams-Besprechung nicht wieder verschwand, bis ich Teams einmal komplett beendet hatte.