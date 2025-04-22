Windows 11: Zwischenablage-Eintrag behalten

Sei es eine E-Mail- oder Wohnadresse, ein Link oder ein anderer kurzer Text – manche Textschnipsel braucht man immer wieder. Wer unter Windows 11 nicht zum relativ komplizierten AutoHotKey oder zum kostenpflichtigen PhraseExpress greifen will, hat für diesen Zweck sogar ein simples Bordmittel. Dieses steckt in der erweiterten Zwischenablage.

Erweiterte Zwischenablage aktivieren: Damit der Trick funktioniert, müssen Sie die erweiterte Zwischenablage aktivieren. Gehen Sie hierfür zu Start und öffnen Sie die Einstellungen-App. Scrollen Sie im Bereich System herunter und klicken Sie auf Zwischenablage. Knipsen Sie den Schalter hinter Zwischenablageverlauf auf Ein.