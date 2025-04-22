Windows, merk dir das
Windows 11: Zwischenablage-Eintrag behalten
Sei es eine E-Mail- oder Wohnadresse, ein Link oder ein anderer kurzer Text – manche Textschnipsel braucht man immer wieder. Wer unter Windows 11 nicht zum relativ komplizierten AutoHotKey oder zum kostenpflichtigen PhraseExpress greifen will, hat für diesen Zweck sogar ein simples Bordmittel. Dieses steckt in der erweiterten Zwischenablage.
Erweiterte Zwischenablage aktivieren: Damit der Trick funktioniert, müssen Sie die erweiterte Zwischenablage aktivieren. Gehen Sie hierfür zu Start und öffnen Sie die Einstellungen-App. Scrollen Sie im Bereich System herunter und klicken Sie auf Zwischenablage. Knipsen Sie den Schalter hinter Zwischenablageverlauf auf Ein.
Eintrag behalten: Markieren und kopieren Sie den gewünschten Text. Wenn Sie jetzt Windowstaste+V drücken, erscheint dieser (allenfalls nebst anderen kopierten Elementen) in der Zwischenablage aufgelistet. Mit einem Klick darauf könnten Sie ihn im aktuellen Dokument einfügen. Beim PC-Neustart räumt Windows diese zwischengespeicherten Elemente weg. Ist eines dabei, das Sie häufig brauchen und darum behalten möchten?
Öffnen Sie mittels Windowstaste+V die erweiterte Zwischenablage. Fahren Sie per Maus über den Eintrag und klicken Sie auf die unscheinbare Stecknadel in seiner unteren rechten Ecke. Die Nadel färbt sich schwarz. Wenn Sie jetzt den PC neu starten, werden die anderen Elemente gelöscht, aber der angepinnte Eintrag bleibt bestehen. (PCtipp-Forum)
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