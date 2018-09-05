Windows 7: Netzwerk wird nicht identifiziert – was tun?

Von Zeit zu Zeit kann es vorkommen, dass der Computer bzw. das Betriebssystem altbekannte Netzwerkverbindungen nicht mehr zuordnen kann. Aus Sicherheitsgründen schränkt Windows dann den Zugang zum Internet und/oder zum Netzwerk ein.

Bei öffentlichen Netzwerken kann das durchaus sinnvoll sein. Vergebliche Verbindungsversuche mit dem heimischen Router hingegen sind äusserst ärgerlich. Dabei gibt es unter Windows 7 sowie 8.1 einige Kniffe, wie man dieses Problem in den Griff bekommen kann.

Trick 1: Neustart

Bevor man umfangreiche Änderungen an den Netzwerkeinstellungen vornimmt, sollte man den Router erstmal neu starten. Dabei stellen Sie den Router ab und entfernen das Netzwerk- sowie Stromkabel. Nach einer Minute Wartezeit schliessen Sie alles wieder an und starten das Gerät neu. Sobald der Router wieder bereit ist, prüfen Sie, ob Sie Netzwerk- bzw. Internetzugang haben. Falls nicht, starten Sie auch den betroffenen PC/Laptop neu.

Trick 2: Netzwerkadapter zurücksetzen

Windows selbst bietet ein Diagnoseprogramm für derlei Probleme an.