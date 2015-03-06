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Gaby Salvisberg
6. Mär 2015
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

Windows 7 ohne Passwort starten

Problem: Nach dem Starten von Windows 7 erscheint ein Anmeldebildschirm, auf welchem ich den Benutzer anklicken und das Kennwort eingeben muss, bevor der Desktop geladen wird. Wie kann ich diese Anmeldung ausschalten, sodass ich direkt auf dem Desktop lande?

Der Befehl in der Eingabeaufforderung

© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Drücken Sie die Tastenkombination Windowstaste+R oder klicken Sie auf den Start-Knopf. Tippen Sie cmd ins Feld und drücken Sie Enter. Jetzt öffnet sich das Konsolenfenster, in welchem Sie folgenden Befehl eintippen und Enter drücken: control userpasswords2

Der Befehl in der Eingabeaufforderung

 © Quelle: PCtipp.ch

Damit erscheint ein Dialog zur Benutzerverwaltung. Aufgepasst: Wenn Sie versuchen, «control userpasswords2» direkt im Ausführen-Fenster oder im Startmenü zu starten, wird Windows kein Programm finden. Sie müssen zum Öffnen des Werkzeugs also wirklich die Kommandozeile verwenden.

Markieren Sie den Benutzer und entfernen Sie oben das Häkchen

 © Quelle: PCtipp.ch

Markieren Sie im jetzt geöffneten Fenster den Benutzer, der automatisch gestartet werden soll. Anschliessend entfernen Sie den Haken vor der Option «Benutzer müssen Benutzernamen und Kennwort eingeben». Klicken Sie auf Übernehmen. Jetzt erscheint ein Fenster mit zwei Feldern, in die Sie nochmals je einmal Ihr Kennwort eintippen. Das ist schon alles!

Seien Sie sich aber darüber klar, dass diese automatische Anmeldung gewisse Risiken birgt. PCs mit aktivierter Autologin-Funktion sollte man nicht unbeaufsichtigt stehen lassen, da dann jeder darauf zugreifen kann; schon gar nicht, wenn das Autologin-Konto Administrator-Rechte hat. Das gleiche geht mit Windows Vista übrigens auch.

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Update 06.03.2015: Und was ist mit der Kennworteingabe beim Bildschirmschoner und bei Rückkehr aus dem Ruhezustand? Ersteres schalten Sie so ab: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine freie Stelle auf dem Desktop und gehen Sie zu Anpassen. Gehen Sie unten rechts zu Bildschirmschoner und entfernen Sie den Haken bei «Anmeldeseite bei Reaktivierung». Nun zum Passwort beim Ruhezustand: Öffnen Sie in der Systemsteuerung unter Hardware und Sound die Energieoptionen. Klicken Sie beim gewählten Plan auf Energiesparplaneinstellungen bearbeiten. Klicken Sie auf Erweiterte Energieeinstellungen und allenfalls auf Zurzeit nicht verfügbare Einstellungen ändern. Klappen Sie den Zweig «Höchstleistung» auf (oder wie der gerade bearbeitete Plan heisst) und darunter «Kennwort bei Reaktivierung anfordern». Hier ändern Sie die Einstellung von «Ja» auf «Nein».

Haben Sie Windows 8.1? Tipps zu «Windows 8.1 ohne Passwort starten» finden Sie in diesem Artikel. (PCtipp-Forum, Ergänzt)

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