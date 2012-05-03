Windows 7: Suchen-Feld im Startmenü verschwunden

Lösung: Dann geht es wohl um das Suchfeld hier unten links:

Öffnen Sie die Systemsteuerung. Darin gehts weiter zu Programme/Programme und Funktionen. In der linken Spalte klicken Sie auf Windows-Funktionen aktivieren oder deaktivieren. Nach einer Weile zeigt Windows eine Liste von Funktionen mit Ankreuzkästchen an.