3. Mai 2012
Lesedauer 2 Min.
Tipps & Tricks
Windows 7: Suchen-Feld im Startmenü verschwunden
Problem: Ich habe kürzlich ein wenig meinen Windows-7-PC aufgeräumt. Dabei war ich wohl etwas zu gründlich: Jedenfalls fehlt mir nach dem Klick auf den Startknopf das Suchfeld «Programme/Dateien suchen». Wie kann ich das Feld wieder zurückholen?
Lösung: Dann geht es wohl um das Suchfeld hier unten links:
Öffnen Sie die Systemsteuerung. Darin gehts weiter zu Programme/Programme und Funktionen. In der linken Spalte klicken Sie auf Windows-Funktionen aktivieren oder deaktivieren. Nach einer Weile zeigt Windows eine Liste von Funktionen mit Ankreuzkästchen an.
Scrollen Sie ganz herunter, dann entdecken Sie «Windows Search». Pflanzen Sie einfach dort wieder einen Haken ein und klicken auf OK. Das dürfte den Suchdienst wieder einschalten und das Suchfeld einblenden. (PCtipp-Forum)
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