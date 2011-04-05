Windows 7: Umlaute in Batch-Dateien

Erschrecken Sie nicht, wenn Sie Ihre Batch-Datei nach dem Einfügen der Zeile speichern und ausführen. Im Konsolenfenster selbst erscheinen die Umlaute während des Kopierprozesses immer noch falsch. Trotzdem klappt der Vorgang.

Und trotz der falschen Darstellung im Konsolenfenster werden die Dateinamen am Zielort richtig dargestellt, wenn Sie es per Windows Explorer nachprüfen. (PCtipp-Forum)