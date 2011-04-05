Tipps & Tricks
Windows 7: Umlaute in Batch-Dateien
Lösung: Ihr Benutzerprofilname «Röbi» enthält einen Umlaut. Im Konsolenfenster («DOS-Fenster») von Windows 7 wird eine andere Zeichentabelle (Codepage) verwendet als in den Programmen mit grafischer Bedienoberfläche. Es handelt sich um die Codepage 850, die an die englische Zeichentabelle angelehnt ist. Sie versteht die Umlaute (ä, ö, ü) nicht.
Fügen Sie in der Batch-Datei vor dem Kopierbefehl eine Zeile mit dem Befehl chcp 1252 ein (chcp = change code page). Damit wird die Zeichentabelle temporär auf die westeuropäische mit Nummer 1252 umgestellt.
Erschrecken Sie nicht, wenn Sie Ihre Batch-Datei nach dem Einfügen der Zeile speichern und ausführen. Im Konsolenfenster selbst erscheinen die Umlaute während des Kopierprozesses immer noch falsch. Trotzdem klappt der Vorgang.
Und trotz der falschen Darstellung im Konsolenfenster werden die Dateinamen am Zielort richtig dargestellt, wenn Sie es per Windows Explorer nachprüfen. (PCtipp-Forum)
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