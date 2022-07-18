Windows: Bei Alt+Tab keine Edge-Tabs anzeigen

Die Tastenkombination Alt+Tab zeigt verkleinerte Ansichten aller geöffneter Programme an und lässt Sie durch diese Anwendungsfenster blättern. Das gilt für Windows 10 und 11 gleichermassen, auch wenn es nicht in beiden Windows-Versionen genau gleich aussieht.

Und in beiden Windows-Versionen dürfte Ihnen eins auffallen, falls Sie den Microsoft-Browser Edge verwenden: Dessen Tabs erscheinen ebenfalls in der Alt+Tab-Übersicht – und zwar als separate Kacheln. Sind in einem Edge-Fenster zum Beispiel drei Tabs geöffnet, zeigt Alt+Tab nebst den anderen Anwendungen drei separate Kacheln mit Edge-Inhalten an. Für die einen User ist dies ein willkommenes Verhalten, andere stören sich eher daran, dass Edge sich beim «Alt-Tabben» so viel Platz herausnimmt.

Lösung: Das Verhalten lässt sich umstellen, was wieder in Windows 10 und 11 gleich funktioniert: Öffnen Sie Start/Einstellungen/System. Gehen Sie darin zu Multitasking. Hier finden Sie auch den Eintrag Alt+Tab. Unter «Durch Drücken von Alt+Tab wird angezeigt» klappen Sie das Menü aus und wählen zum Beispiel Nur Fenster öffnen.