Windows: Beim Anmelden den Namen statt der Mailadresse zeigen

Wenn Sie unterwegs in der S-Bahn Ihr Notebook aufklappen und sich einloggen, möchten Sie vielleicht nicht, dass jemand, der zufällig neben Ihnen sitzt, Ihre Mailadresse sieht.

Ist es ein ziemlich frisches Microsoft-Konto? Dass auf dem Schirm nicht Ihr Name, sondern Ihre Mailadresse steht, liegt meist daran, dass zum Zeitpunkt der Installation des Gerätes noch kein Name in Ihrem Microsoft-Konto hinterlegt war.

Lösung: Öffnen Sie einen Webbrowser, darin die Adresse https://account.live.com. Loggen Sie sich dort mit Ihrer Microsoft-Adresse und dem zugehörigen Passwort ein. Schon entdecken Sie Namen hinzufügen. Klicken Sie direkt drauf.