Die Windows-Aufgabenplanung lässt sich nicht durchsuchen

Der Windows-eigene Aufgabenplaner (Task Scheduler) wird von Windows selbst und den darauf installierten Anwendungen immer dann beigezogen, wenn es regelmässig durchzuführende Aufgaben gibt. Einen kleinen Einblick in das schon etwas verstaubt wirkende Werkzeug haben wir vor einer Weile hier gegeben.

Eins der Ärgernisse im Task-Planer ist, dass sich jener nicht durchsuchen lässt. Sie könnten höchstens alle Zweige aufklappen und diese von Auge durchschauen. Wollen Sie einen bestimmten geplanten Task finden, können Sie zu einem der folgenden zwei Tipps greifen.

Variante 1: PowerShell

Klicken Sie auf, tippen Sieein. Beim gefundenenklicken Sie auf. Tippen Sieein und drücken Sie, werden die geplanten Systemaufgaben aufgelistet. Wollen Sie nach einem bestimmten Task suchen, verwenden Sie, wobei Sie hier die Sternchen als Jokerzeichen verwenden können, also zum Beispiel:

Get-ScheduledTask -TaskName *clean*, um alle Tasks aufzulisten, deren Name die Zeichenfolge «clean» enthält.