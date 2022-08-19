Windows: Befehle «Verschieben nach» und «Kopieren nach» hinzufügen

Soll auch noch ein Befehl In Ordner kopieren erscheinen? Das geht abgesehen von wenigen Nuancen genau gleich: Erstellen Sie per Rechtsklick auf ContextMenuHandlers via Neu einen Schlüssel namens CopyTo. Nach dem Klick darauf und einem Doppelklick auf (Standard) in der rechten Fensterhälfte tragen Sie dort diesen Wert ein:

{C2FBB630-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}

Übernehmen Sie die Änderungen und starten Sie den PC neu; alternativ tuts auch bloss ein Neustart des Explorers. Das geht am einfachsten so: Öffnen Sie mit Ctrl+Shift+Esc (Strg+Umschalt+Esc) den Task-Manager. Im Reiter Prozesse klicken Sie mit Rechts auf Windows-Explorer und wählen Neu starten. Desktop und Taskleiste verschwinden kurz, anschliessend erscheinen die Elemente wieder.

Auf der nächsten Seite lesen Sie, wie Sie die neuen Befehle verwenden und wie Sie diese bei Nichtgebrauch auch wieder loswerden.

Einträge benutzen • Einträge entfernen

Nun gehts so

Markieren Sie in einem Explorer-Fenster oder auf dem Desktop die zu verschiebenden (oder zu kopierenden) Dateien. Klicken Sie mit der rechten Maustaste drauf. Falls Sie Windows 11 nutzen, ohne die klassischen Menüs wiederhergestellt zu haben, klicken Sie noch auf Weitere Optionen anzeigen. Jetzt finden Sie die beiden neuen Befehle In Ordner kopieren und In Ordner verschieben. Es öffnet sich ein kleines Auswahlfenster, in dem Sie sich zum gewünschten Zielordner durchklicken. Leider lassen sich dort keine Lieblingszielordner definieren. Aber immerhin merkt sich das Fenster den zuletzt verwendeten Ordner, was zumindest ein wenig Klickarbeit spart. Ist der Zielordner durch Aufklappen der Zweige ausgewählt, klicken Sie auf Verschieben bzw. Kopieren, um den Befehl auszuführen.

Wieder entfernen

Vielleicht möchten Sie das Kontextmenü später wieder von den beiden selbst hinzugefügten Befehlen befreien. Öffnen Sie wieder den Registry-Editor und navigieren Sie wieder zu HKEY_CLASSES_ROOT\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers. Klappen Sie den Zweig auf. Klicken Sie mit Rechts auf den Unterordner MoveTo bzw. CopyTo und benutzen Sie Löschen.