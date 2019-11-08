Windows: Blockierten Druckauftrag löschen

Lösung: Zuerst versuchen Sie es mit den per Maus erreichbaren Bedienelementen. In Windows 10 gehts zu Start/Einstellungen/Geräte/Drucker & Scanner. Klicken Sie auf den Drucker, gefolgt von Warteschlange öffnen. Via Rechtsklick auf die Druckaufträge lassen sich diese abbrechen.

In Windows 7 öffnen Sie Geräte und Drucker, klicken Sie doppelt auf den betroffenen Drucker, führen Sie einen Rechtsklick auf den störrischen Druckauftrag aus und wählen Sie Druckauftrag abbrechen. Wenn das nicht hilft, versuchen Sie es einmal mit einem Windows-Neustart. Dies sind die ersten Schritte, die Sie bei solchen Problemen durchführen sollten.

Sollte das noch nicht wirken, ist das Pulver aber noch längst nicht verschossen. Versuchen Sie in diesem Fall noch die folgenden Tipps, die in Windows 7 und Windows 10 wieder gleich funktionieren.

Kurzfassung

Eingabeaufforderung als Administrator ausführen

als ausführen Befehl eingeben: net stop spooler (Konsole noch geöffnet lassen)

(Konsole noch geöffnet lassen) Dieses Verzeichnis öffnen: C:\Windows\System32\spool\PRINTERS

Darin *.shd und *.spl löschen

In Konsole eingeben: net start spooler

Die ausführliche Version

Klicken Sie auf den Start-Knopf oder drücken Sie die Windowstaste und tippen Sie cmd ein. Klicken Sie mit der rechten Maustaste aufs gefundene Programm cmd.exe und wählen Sie im Kontextmenü den Befehl Als Administrator ausführen. Bestätigen Sie allfällige Rückfragen per Klick auf Ja.

Es öffnet sich ein schwarzes «DOS-Fenster» bzw. Konsolenfenster. Tippen Sie da folgenden Befehl ein und schliessen Sie ihn per Enter-Taste ab:

net stop spooler

Hiermit beenden Sie vorübergehend den Druckdienst. Das ist erforderlich, damit die nun zu löschenden Dateien nicht in Benutzung sind. In diesem Konsolenfenster meldet Windows nun «Druckwarteschlange wird beendet» und «Druckwarteschlange wurde erfolgreich beendet». Lassen Sie dieses Konsolenfenster noch geöffnet; Sie brauchen es gleich wieder.

Öffnen Sie nebenher ein Windows-Explorer-Fenster, z.B. indem Sie einfach via Startknopf auf Computer klicken oder Windowstaste+E drücken. Wechseln Sie darin in diesen Ordner:

C:\Windows\System32\spool\PRINTERS

Klicken Sie auf Fortsetzen, falls eine entsprechende Meldungsbox erscheint. Im Ordner angekommen, dürften Sie ein paar Dateien mit Endungen .shd oder .spl entdecken. Die Endungen werden je nach Einstellung nicht zwingend angezeigt. Löschen Sie alle Dateien in diesem «PRINTERS»-Ordner, indem Sie z.B. alle mit Ctrl+A markieren und sie via Rechtsklick Löschen oder per Delete-Taste in den Papierkorb befördern. Bestätigen Sie eine allfällige Rückfrage des Systems