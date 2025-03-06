Windows: Caps Lock komplett ausschalten oder auf Shift umbiegen

hOPPLA! jETZT IST DIESE blöde Taste schon wieder aktiv. Gerade, wer öfter Texte ab Handnotizen abschreibt, hat den Blick während des Tippens nicht dauernd auf dem Bildschirm. Damit merkt man oft viel zu spät, dass man die letzten drei Absätze mit aktivierter Caps-Taste getippt hat.

Die Feststelltaste – auf Schweizer Tastaturen wie auf den englischen «Caps Lock» genannt – hat ihre Daseinsberechtigung schon vor Jahren verloren. Im Schreibmaschinenzeitalter benutzte man die Dauer-Grossschreibung mangels verschiedener Schriftgrössen für besondere Hervorhebungen, meistens für Überschriften. In modernen Textverarbeitungen haben Sie heute haufenweise verschiedene Fonts, Kursiv- und Fettschriftvarianten und sogar Farben, mit denen Sie spielen können. Dauer-Grossschreibung (besonders in Mails, SMS, Messengern und Foren) wird meist als Schreien verstanden und gilt als unhöflich.

Wer deshalb lieber ganz auf die Feststelltaste verzichten möchte, hat mehrere Möglichkeiten:

Caps Lock per Freeware ausschalten oder auf eine andere Funktion umbiegen

Caps Lock per Registry-Eintrag ausschalten oder auf Shift (Umschalt) umbiegen

Windows soll einen Ton abspielen, wenn Caps Lock/Num Lock gedrückt wird

Caps-Lock-Status im Infobereich anzeigen

All diese Tipps finden Sie auf den nächsten Seiten.

CapsLock mit einer einfachen Freeware bändigen

Das folgende kleine Tool hat zwar ein paar Jahre auf dem Buckel, funktioniert aber nach wie vor – auch unter Windows 11. Laden Sie capslockgoodbye.zip von https://www.melk.de/melk_software.htm herunter. Klicken Sie mit rechts auf die Datei und wählen Sie im Kontextmenü viaden Button. Öffnen Sie den jetzt entstandenen Ordnerund doppelklicken Sie darin die Datei(die Endung .exe ist evtl. nicht sichtbar). Bestätigen Sie die Rückfrage der Benutzerkontensteuerung, denn das kleine Werkzeug fordert Admin-Rechte an, um einen zentralen Registry-Eintrag zu ändern.

Die wichtigste Info dazu: Als ich das Tool damals unter Windows 10 ausprobierte, zeigte es eine Informationsmeldung an. Diese blieb beim neuerlichen Test unter Windows 11 aber aus. Das Wesentliche aus der Meldung: Unter der Haube ändert bzw. setzt das Werkzeug den Registry-Eintrag «Scancode Map» im Zweig HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout. Dieser gilt für alle Benutzerkonten auf diesem Rechner. Falls ihn also mehrere Personen verwenden, sollten Sie diese darüber informieren.

Für die drei Tasten Caps Lock (Feststelltaste), Insert (Einfügen) und Scroll Lock (Rollen) lässt sich jetzt bequem über die Ausklappmenüs auswählen, welche Einstellungen gelten sollen. Auf Scroll Lock kommt man nicht oft versehentlich und die Insert-Taste lassen Sie mit Vorteil auch unangetastet, da sie je nach Anwendung trotzdem benutzt wird. Aber für Caps Lock können Sie beispielsweise Taste deaktiviert wählen oder Linke Umschalt-Taste. Ist die Wahl getroffen, klicken Sie unten auf OK.

Jetzt wichtig: Damit die Einstellungen wirken, müssen Sie Windows neu starten: Start/Ein/Aus/Neu starten. Weder ein Aus- und Einloggen noch ein einfacher Explorer-Neustart reicht hier aus.