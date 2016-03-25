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Gaby Salvisberg
25. Mär 2016
Lesedauer 3 Min.

Tipps & Tricks

Windows: CD-Autostart geht nicht mehr

CD oder DVD einlegen, aufs Popup warten, klicken – was tun, wenn das erwartete Fenster nie erscheint?

Die Einstellungen zur automatischen Wiedergabe

© Quelle: PCtipp.ch

Punkto CD/DVD-Laufwerk kann es immer mal eine Einstellung verstellen. Zur Not öffnen Sie einfach den Windows-Explorer (Windowstaste+E) und scrollen in der linken Spalte zu etwas wie Computer, Arbeitsplatz oder Dieser PC. Wenn Sie dort draufklicken, ist das CD/DVD-Laufwerk ebenfalls zu sehen – und Sie können es von hier aus per Doppelklick öffnen.

Lösung: Wollen Sie aber lieber das Verhalten von Windows ändern, sodass Sie beim Einlegen von CDs oder DVDs wieder informiert bzw. gefragt werden?

Je nach dem, welche Windows-Version Sie haben, könnten die Tipps in dieser Problembehandlung für Windows 7 noch funktionieren.

Ein relevanter Abschnitt: Starten Sie die Eingabeaufforderung mit Administratorrechten. Drücken Sie hierzu die Windowstaste, tippen Sie cmd ein, klicken Sie mit Rechts auf die gefundene Eingabeaufforderung und wählen Sie Als Administrator ausführen. Tippen Sie im nun geöffneten Konsolenfenster diese Zeichenfolge ein und drücken Sie Enter:

net start shellhwdetection 

Starten Sie danach den Computer neu.

Weitere Tipps: Falls es noch nicht funktioniert, probieren Sie noch Folgendes. Öffnen Sie die Systemsteuerung, tippen Sie oben rechts auto ins Suchfeld und öffnen Sie etwas wie Automatische Wiedergabe

Die Einstellungen zur automatischen Wiedergabe

 © Quelle: PCtipp.ch

Hier gibt es für verschiedenste Elemente eine Option auszuwählen. Falls es um Software-CDs geht, dürfte das womöglich ganz unten die Option «Software und Spiele» sein. 

Wichtig: Geht es um Windows 10 und DVDs? Eine frische Windows-10-Installation enthält keinen DVD-Player. Daten-DVDs können zwar verwendet werden, sofern ein Laufwerk vorhanden ist. Aber das Abspielen von Film-DVDs geht nur, wenn Sie entweder eine andere DVD-Player-Anwendung haben oder wenn Sie im Microsoft Store die DVD-Player-App für Windows 10 geholt haben. Die ist kostenpflichtig, sofern Sie nicht aufgrund einer früheren Windows-Version zu einem Gratis-Upgrade auf die neue DVD-App berechtigt sind. (PCtipp-Forum)

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