Windows: Datei-Inhalte auch durchsuchen

Lösung: Windows kennt zwar eine Volltextsuche. Dabei bleiben aber einige Dinge auf der Strecke. Das gilt sowohl für die Ordner, die durchsucht werden sollen, als auch für die Dateitypen. Darum hier einige Tipps dazu.

Wie wird überhaupt gesucht? Das Suchen nach Dateinamen ist recht unproblematisch, egal, ob Windows hierzu einen Index führt oder nicht. Beim Starten einer Volltextsuche hingegen durchsucht Windows standardmässig nicht jede einzelne Datei, sondern einen zuvor erstellten Index. Diesen erzeugt es bei der Inbetriebnahme, füttert ihn weiter während untätiger Phasen und aktualisiert ihn später sukzessive im Hintergrund.

Damit der Index nicht zu viel Aktualisierungszeit und Speicherplatz beansprucht, indiziert Windows standardmässig nicht alle Dateitypen und nicht alle Ordner. Wenn Sie mit Windows eine Volltextsuche durchführen, übersieht jenes zum Beispiel eine *.txt-Datei mit dem gesuchten Inhalt, wenn sie nicht in einem der indizierten Ordner liegt. Eine *.sql-Datei (die auch nur eine Textdatei ist) wird auch in einem indizierten Ordner nicht gefunden, weil Windows von Dateien mit dieser Endung keinen Index erzeugt.

Gilt für Windows 7: Öffnen Sie den Windows Explorer. Gehen Sie unter Organisieren zu Ordner- und Suchoptionen. Im Reiter Suchen schalten Sie auf «Immer Dateinamen und -inhalte suchen» um. Unter Windows 8.1 ist an derselben Stelle (bzw. Ansicht/Optionen/Ordner- und Suchoptionen) übrigens keine Einstellung hierzu zu finden. Für Windows-8.1-Anwender wirds ab «Indexordner ergänzen» wieder interessant, siehe weiter unten.

Definieren Sie in den Ordneroptionen, dass Sie nebst Dateinamen auch Inhalte durchsuchen wollen. Windows 7 handhabt es standardmässig so, dass in indizierten Ordnern sowohl Dateinamen als auch -inhalte durchsucht werden; in nicht indizierten Ordnern nur Dateinamen. Die Suche ist dann auch langsamer. Darauf macht Sie bei einer Suche ausserhalb Ihres «Eigene Dateien»-Ordners auch der gelbe Hinweisbalken aufmerksam, der meldet: «Die Suche in folgenden nicht indizierten Orten ist eventuell langsam: C:\. Klicken Sie hier, um die Orte zum Index hinzuzufügen».

Das sollten sie tatsächlich tun. Wenn es sich bloss um einen einzelnen Ordner handelt, den Windows in Zukunft ebenfalls indexieren will, dann reicht ein Klick, gefolgt von Zum Index hinzufügen, dann wird der Ordner, in dem Sie die Suche gestartet haben, in den Index aufgenommen.

Indexordner ergänzen: Eins schicken wir voraus. Unter Windows 7 landen Ordner in der Regel automatisch im Index, sobald Sie diese in die Bibliotheken aufnehmen. Über die Windows 7 Bibliotheken lesen Sie diesen Artikel und über jene unter Windows 8.1 am besten diesen. Vielleicht ist das für Sie der einfachste Weg. Folgend ist beschrieben, wie Sie die zu indizierenden Ordner manuell anpassen.

Falls mehrere Ordner in den Index sollen, greifen Sie im weiter oben erwähnten gelben Balken zu Indexpfade ändern. Hierhin gelangen Sie übrigens sowohl unter Windows 7 als auch unter Windows 8.1 über den Klick auf Start, Eintippen von indiz, gefolgt vom Klick auf Indizierungsoptionen.