Windows: der Dauerk(r)ampf mit dem Windows-Update

In letzter Zeit schwirren in freier Wildbahn wieder zahlreiche schwerwiegende Exploits herum, die kritische Sicherheitslücken in Windows ausnützen. Da waren zum Beispiel jene Lücken, die laut Hackergruppe «Shadow Brokers» durch die NSA benutzt wurden. Microsoft hat diese in einem Patch gestopft.

Das Veröffentlichen von Updates durch Microsoft ist aber erst die halbe Miete. Die Patches müssen auch irgendwie auf den Rechnern der Anwender landen. Und genau dies ist unter Windows 7 und Windows 10 immer häufiger reine Glückssache.

Wir haben uns des Update-Themas schon mehrmals angenommen:

Bei Neuinstallationen von Windows 7 vereinfachen die hier genannten Downloads die Installation der zahlreichen Updates.

Wenn die Windows-7-Updates auf dem neu installierten System dann noch nicht funktionieren, dürfte dies helfen.

Nun sind uns wieder ein paar Update-unwillige Windows-7-Patienten begegnet; inzwischen sind auch welche mit Windows 10 dazugestossen. Bei denen haben wir eine leicht andere Strategie versucht: das System nur mit den allernötigsten Microsoft-eigenen Diensten starten. Die anschliessenden Reparaturmethoden haben damit nämlich mehr Aussicht auf Erfolg.

Updates prüfen: Schauen Sie zunächst, wann Ihr Windows 7 oder Windows 10 zuletzt Updates installiert hat. Klicken Sie auf Start, tippen Sie Update ein, nun klicken Sie auf Nach Updates suchen. Wenn hier bei «Updates wurden installiert» ein Datum steht, das deutlich länger als einen Monat zurückliegt, dann sind über einen Zeitraum hinweg keine Updates installiert worden. Es dürfte wohl auch bei der jetztigen Update-Suche nicht viel herauskommen.

Sauberer Minimalstart: Schliessen Sie alle Programme und speichern Sie allenfalls geöffnete Dateien. Nun sorgen Sie für einen sauberen Start, der nur die Microsoft-eigenen Dienste lädt. Drücken Sie Windowstaste+R, tippen Sie msconfig ein und drücken Sie Enter. Es startet der Systemkonfigurationseditor. Im Reiter Dienste aktivieren Sie zuerst unbedingt die Option «Alle Microsoft-Dienste ausblenden»; damit gelangen nämlich jene für den folgenden Befehl aus der «Schusslinie». Klicken Sie nun auf Alle deaktivieren. Wechseln Sie gleich noch zum Reiter Systemstart. Auch hier klicken Sie auf Alle deaktivieren. Jetzt noch mit OK bestätigen und den PC neu starten lassen.