Windows: Desktop-Verknüpfung für Lautstärkeregler

Sie können den Lautstärkeregler in eine Verknüpfung packen, entweder auf dem Desktop oder als normales Icon in der Taskleiste. Es gibt davon sogar zwei Varianten.

Soll die Verknüpfung einfach den Lautstärkemixer öffnen? Jener zeigt nebst dem Hauptregler immer auch noch die separaten Regler für alle Anwendungen an, die gerade irgendetwas mit Sound zu tun haben könnten. Für jedes weitere geöffnete Programm, das irgendetwas mit Sounds macht, erscheint hier ein zusätzlicher Regler.

So gehts: Klicken Sie mit rechts auf eine freie Stelle auf dem Desktop und wählen Sie Neu/Verknüpfung. Im Feld «Geben Sie den Speicherort des Elements ein» tippen oder kopieren Sie exakt folgende Befehlszeile ein (sie enthält keine Leerzeichen):

%windir%\System32\SndVol.exe

Klicken Sie auf Weiter. Als Namen für die Verknüpfung tippen Sie etwas Aufschlussreiches ein, zum Beispiel Lautstärkemixer. Noch auf Fertig stellen klicken, schon erscheint die Verknüpfung und funktioniert wie erwartet.