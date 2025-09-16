Windows: DVD-Laufwerk verschwunden

Sollte Obiges nicht reichen, wiederholen Sie die darin erwähnten Schritte, deinstallieren Sie dabei aber zusätzlich das CD/DVD-Laufwerk aus dem Geräte-Manager: Start drücken, Eintippen von devmgmt.msc, Rechtsklick darauf und Als Administrator ausführen. Klappen Sie DVD/CD-ROM-Laufwerke auf, klicken mit rechts auf das nicht funktionierende Laufwerk und wählen Sie Deinstallieren (Achtung: nicht «Deaktivieren»). Starten Sie den PC neu, dann sollte Windows das Laufwerk wieder finden und richtig einbinden.

Controller0 eintragen

Wenn das Löschen eines Eintrags (UpperFilters/LowerFilters) nichts nützt, dann vielleicht das Hinzufügen. Kein Witz, seit Windows 8 (und 8.1) ist auf einigen Geräten das Hinzufügen eines Zweiges und eines Eintrags erforderlich. Klicken Sie auf Start, tippen Sie regedit ein und benutzen Sie Als Administrator ausführen. Bestätigen Sie die Rückfrage der Benutzerkontensteuerung mit Ja. Sie landen im Registrierungs-Editor.

Navigieren Sie im linken Fensterteil über die Pluszeichen vorsichtig zu diesem Zweig:

HKEY_LOCAL_Machine\System\CurrentControlSet\Services\atapi\Controller0

Klicken Sie ihn an und werfen Sie einen Blick in die rechte Fensterhälfte. Falls dort der DWORD-Eintrag EnumDevice1 fehlt, erstellen Sie ihn via Rechtsklick und Neu manuell. Achten Sie beim Benennen auf die richtige Schreibweise und klicken Sie auf OK. Doppelklicken Sie den Eintrag und verpassen Sie ihm als Wert die 1 (Ziffer 1). Die DVD-Laufwerke dürften nach dem nächsten Neustart wieder da sein.

Treiber aktualisieren

Nicht zuletzt soll vielen Nutzern geholfen haben, den Treiber für den Controller zu aktualisieren, an dem das betroffene Laufwerk hängt. Dies haben wir allerdings bis jetzt noch nicht selbst angetroffen, sondern Benutzerschilderungen entnommen. Melden Sie sich mit einem Konto an, das über Administrator-Rechte verfügt.

Machen Sie im Windows-Explorer einen Rechtsklick auf Dieser PC und gehen Sie zu Verwalten. Öffnen Sie in der linken Spalte den Geräte-Manager. Öffnen Sie darin den Zweig «IDE/ATA(SATA)/Atapi Controller». Nun soll es laut (den etwas ungenauen) Benutzeraussagen so gehen, dass man den Treiber des darin enthaltenen Geräts aktualisiert, vermutlich per Rechtsklick oder Doppelklick, gefolgt von Treiber/Treiber aktualisieren. Versuchen Sie es zuerst mit Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen. Die andere Option können Sie in einem zweiten Anlauf immer noch ausprobieren.

Wenn alles nichts hilft

Die Ursache könnte auch an einer wackligen Schnittstelle oder einem defekten oder nicht vollständig verbundenen Kabel liegen. Und manchmal ist ein Gerät – hier das CD/DVD-Laufwerk – auch einfach defekt. Sollten Sie kein passendes Einbaulaufwerk mehr finden, funktionieren auch extern via USB angeschlossene CD/DVD-Laufwerke und sogar Brenner normalerweise einwandfrei. Die Preisspanne liegt je nach Funktionsumfang (etwa Brennen oder Abspielen von BluRay) zwischen 50 und 150 Franken.

Ursprungsdatum: 31.5.2013, Updates 15.4.2016 und 30.01.2023: Tipps aus anderem Artikel zusammengeführt, Informationen für Windows 11 hinzugefügt. (PCtipp-Forum)