Anzeige
Anzeige
Anzeige
gaby-salvisberg.jpg
Gaby Salvisberg
16. Sep 2025
Lesedauer 4 Min.

Problemlösung

Windows: DVD-Laufwerk verschwunden

Was tun, wenn das CD/DVD-Laufwerk plötzlich «verschwindet», manchmal mit Fehlercode 39 oder 19 im Gerätemanager? Oder wenn es keine CDs/DVDs mehr brennen kann?
Die Registry mit dem Kontextmenü auf dem hier besprochenen Zweig

Bevor Sie Einträge in diesem Zweig löschen, empfiehlt sich eine Sicherung

© Quelle: PCtipp.ch

Lösung: Das ist ein häufig auftretendes Problem, das manchmal durch die Installation von Brennsoftware oder virtuellen CD-Laufwerken hervorgerufen wird. Hierzu bot Microsoft einst hier (für Windows 7, 8 und 8.1) eine automatische Fix-It-Lösung an, die allerdings inzwischen verschwunden ist bzw. auf eine allgemeine Informationsseite umleitet. Ein anderes Symptom kann sein, dass das Laufwerk zwar «da» ist, aber zum Beispiel nur noch CDs liest, aber keine CDs oder DVDs mehr brennen kann.

UpperFilters/LowerFilters löschen

Das, was das Fix-it-Tool automatisch erledigte, können Sie in Windows 7 bis 11 auch von Hand bewerkstelligen: Klicken Sie auf Start, tippen Sie Regedit ein. Klicken Sie das Gefundene mit rechts an und wählen Sie Als Administrator ausführen. Navigieren Sie zu diesem Registry-Zweig; passen Sie auf, dass Sie in der Registry keine anderen Manipulationen vornehmen:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\

{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}

Erst sichern: Klicken Sie den Zweig {4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318} mit rechter Maustaste an und wählen Sie Exportieren. Nennen Sie die exportierte Datei z. B. UpperLowerFiltersBackup.reg und speichern Sie diese an einem sicheren Ort. Sollte etwas schiefgehen, können Sie die Datei wieder importieren.

Bevor Sie Einträge in diesem Zweig löschen, empfiehlt sich eine Sicherung

 © Quelle: PCtipp.ch

Einträge löschen: Klicken Sie jetzt mit der normalen (linken) Maustaste auf den Zweig und machen Sie im rechten Teil die Einträge LowerFilters und UpperFilters ausfindig. Die können Sie löschen (Rechtsklick/Löschen) und anschliessend den PC neu starten.

Der Screenshot stammt aus einer älteren Windows-Version, aber die Zweige und Einträge heissen noch gleich: Löschen Sie in diesem Registry-Zweig die Einträge LowerFilters und UpperFilters

 © Quelle: PCtipp.ch

Laufwerk löschen und neu erkennen lassen

Wenn das Löschen von Upper/LowerFilters nicht reicht, löschen Sie das Laufwerk im Geräte-Manager und lassen es nach einem Reboot neu erkennen

 © Quelle: PCtipp.ch

Sollte Obiges nicht reichen, wiederholen Sie die darin erwähnten Schritte, deinstallieren Sie dabei aber zusätzlich das CD/DVD-Laufwerk aus dem Geräte-Manager: Start drücken, Eintippen von devmgmt.msc, Rechtsklick darauf und Als Administrator ausführen. Klappen Sie DVD/CD-ROM-Laufwerke auf, klicken mit rechts auf das nicht funktionierende Laufwerk und wählen Sie Deinstallieren (Achtung: nicht «Deaktivieren»). Starten Sie den PC neu, dann sollte Windows das Laufwerk wieder finden und richtig einbinden.

Controller0 eintragen

Wenn das Löschen eines Eintrags (UpperFilters/LowerFilters) nichts nützt, dann vielleicht das Hinzufügen. Kein Witz, seit Windows 8 (und 8.1) ist auf einigen Geräten das Hinzufügen eines Zweiges und eines Eintrags erforderlich. Klicken Sie auf Start, tippen Sie regedit ein und benutzen Sie Als Administrator ausführen. Bestätigen Sie die Rückfrage der Benutzerkontensteuerung mit Ja. Sie landen im Registrierungs-Editor.

Navigieren Sie im linken Fensterteil über die Pluszeichen vorsichtig zu diesem Zweig:

HKEY_LOCAL_Machine\System\CurrentControlSet\Services\atapi\Controller0

Klicken Sie ihn an und werfen Sie einen Blick in die rechte Fensterhälfte. Falls dort der DWORD-Eintrag EnumDevice1 fehlt, erstellen Sie ihn via Rechtsklick und Neu manuell. Achten Sie beim Benennen auf die richtige Schreibweise und klicken Sie auf OK. Doppelklicken Sie den Eintrag und verpassen Sie ihm als Wert die 1 (Ziffer 1). Die DVD-Laufwerke dürften nach dem nächsten Neustart wieder da sein.

Treiber aktualisieren

Nicht zuletzt soll vielen Nutzern geholfen haben, den Treiber für den Controller zu aktualisieren, an dem das betroffene Laufwerk hängt. Dies haben wir allerdings bis jetzt noch nicht selbst angetroffen, sondern Benutzerschilderungen entnommen. Melden Sie sich mit einem Konto an, das über Administrator-Rechte verfügt.

Machen Sie im Windows-Explorer einen Rechtsklick auf Dieser PC und gehen Sie zu Verwalten. Öffnen Sie in der linken Spalte den Geräte-Manager. Öffnen Sie darin den Zweig «IDE/ATA(SATA)/Atapi Controller». Nun soll es laut (den etwas ungenauen) Benutzeraussagen so gehen, dass man den Treiber des darin enthaltenen Geräts aktualisiert, vermutlich per Rechtsklick oder Doppelklick, gefolgt von Treiber/Treiber aktualisieren. Versuchen Sie es zuerst mit Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen. Die andere Option können Sie in einem zweiten Anlauf immer noch ausprobieren.

Wenn alles nichts hilft

Die Ursache könnte auch an einer wackligen Schnittstelle oder einem defekten oder nicht vollständig verbundenen Kabel liegen. Und manchmal ist ein Gerät – hier das CD/DVD-Laufwerk – auch einfach defekt. Sollten Sie kein passendes Einbaulaufwerk mehr finden, funktionieren auch extern via USB angeschlossene CD/DVD-Laufwerke und sogar Brenner normalerweise einwandfrei. Die Preisspanne liegt je nach Funktionsumfang (etwa Brennen oder Abspielen von BluRay) zwischen 50 und 150 Franken.

Ursprungsdatum: 31.5.2013, Updates 15.4.2016 und 30.01.2023: Tipps aus anderem Artikel zusammengeführt, Informationen für Windows 11 hinzugefügt. (PCtipp-Forum)

Inhalt

Kommentare

Windows Hardware Multimedia Windows 10 Windows 11 Windows & PC Software & Tools
Anzeige
Anzeige

Neueste Beiträge

Zu sehen ist auf dem Bild das neuste Nothing-Handy phone 4a pro
Tests
Mittelklasse deluxe
Smartphone Nothing Phone (4a) pro im PCtipp-Test
Das Nothing-Smartphone 4a pro ist nicht nur ein günstiges Mittelklasse-Handy. Auch leistungsseitig und punkto Bedienung setzt es Massstäbe. Der PCtipp-Test zeigt alle Vorzüge.
3 Minuten
NMGZ-Portraits-Daniel-sw.png
Daniel Bader
1. Apr 2026
Mehr erfahren
News
Cyberbedrohungslage in der Schweiz bleibt hoch
Der Halbjahresbericht des Bundesamtes für Cybersicherheit (BACS) beschreibt die relevanten Vorfälle und Entwicklungen im Kontext der Cyberbedrohungen gegen die Schweiz und international im zweiten Halbjahr 2025. Die Angriffe werden gezielter und komplexer.
4 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren
News
Streamingdienste via Sunrise nun auch ohne TV-Abo buchen
Neu können alle Sunrise-Kunden mit einem Mobile-, Internet- oder Home Security-Abo Streamingdienste bei Sunrise abonnieren – ein TV-Abo wird nicht mehr vorausgesetzt.
2 Minuten
NMGZ-Portraits-Patrick-sw.png
Patrick Hediger
31. Mär 2026
Mehr erfahren

Das könnte Sie auch interessieren

Praxis
Windows-Pflege
CCleaner: ja oder nein?
Die Wartungs-Software CCleaner hält sich seit Jahren und ist bei vielen Anwendern beliebt. Doch braucht es dieses Tool heute noch? Und wenn ja, welche Version empfiehlt sich – die Free-Variante oder die kostenpflichtige Pro-Fassung?
6 Minuten
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
25. Mär 2026
Praxis
Mail-Tipps
14 Tricks für Gmail
Googles Mail-Software Gmail kann viel mehr, als nur E-Mails anzuzeigen. Mit den richtigen Einstellungen wird Ihr Posteingang schneller, aufgeräumter – und verzeiht sogar peinliche Sende-Fehler. Unsere 14 Tricks machen Gmail auf dem PC noch effizienter.
8 Minuten
NMGZ-Portraits-Website.png
Pascal Scherrer
24. Mär 2026
Praxis
Fünf tolle Tricks für Firefox
Fünf clevere Tricks für deutlich mehr Spass mit Firefox.
1 Minute
luca-diggelmann.jpg
Luca Diggelmann
30. Mär 2026
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Kommentare