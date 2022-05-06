Windows: Eigene Icons herstellen in GIMP

In einem anderen Tipp haben wir gezeigt, wie Sie u. A. in Microsoft Paint ein eigenes Icon zeichnen können und haben darin auch auf ein Freeware/Shareware-Programm für denselben Zweck aufmerksam gemacht.

Wer mag, und sowieso lieber mit dem Open-Source-Programm GIMP arbeitet, kann die Icons auch in diesem erstellen, wie ein Forumsnutzer erwähnte. In der Tat unterstützt GIMP nicht nur das Erzeugen von Windows-kompatiblen .ico-Dateien, sondern erlaubt es auch, mehrere Icon-Grössen in derselben Datei zu hinterlegen. Damit sehen die selbstgemachten Icons viel besser aus als mit Paint, egal in welcher Grösse Sie diese auf Ihrem PC anzeigen lassen.

Kurzfassung für Eilige

Erstellen Sie in GIMP ein 256×256 Pixel grosses Symbol in einer ersten Hintergrundebene. Duplizieren Sie diese Ebene sechsmal (Versatz: 0) und verpassen Sie den restlichen Ebenen die weiteren Icon-Grössen:

128×128

96×96

64×64

48×48

32×32

16×16

Nun ist das Symbol bereit für den Export ins Format Microsoft-Windows-Symbol.

Ging das etwas zu schnell? Auf der nächsten Seite beschreibe ich es Schritt für Schritt.

Icon zeichnen

Beginnen Sie viamit einem 256×256 grossen Bild. Das ist die maximale Icon-Grösse unter Windows, die auf Hi-DPI-Bildschirmen zum Beispiel im Datei-Explorer darstellbar ist.

Zeichnen Sie Ihr Symbol. Denken Sie daran, dass Details in den kleineren Icon-Varianten verschwinden werden. Beschränken Sie sich daher eher auf einfache Formen. Für mein Beispiel-Icon greife ich zu einem Quadrat mit abgerundeten Ecken, das ich auf einen transparenten Hintergrund lege und mit einem Verlauf fülle. Dort drauf noch die Schweizer Begrüssung «Hoi!» in weisser Schrift. Das muss als Beispiel-Symbol reichen. Ihre grafischen Fähigkeiten dürften die meinigen bei weitem übertreffen.

Ist die Gestaltung soweit fertig, speichern Sie die Datei einmal via Datei/Speichern im Original-GIMP-Dateiformat .xcf. Dieses erlaubt später im Gegensatz zu den Bitmap-Formaten noch ein nachträgliches Überarbeiten, solange etwa der Text noch als separate Ebene verfügbar ist.

Klicken Sie mit rechts auf die oberste Ebene Ihres Bildes und wählen Sie Sichtbare Ebenen vereinen oder Nach unten vereinen, bis nur noch eine Ebene mit der Icon-Abbildung übrig ist. Das war die Kreativ-Phase. Nun kommt ein bisschen Arbeit.