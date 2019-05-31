Windows: Eine .iso-Datei ohne DVD-Brenner öffnen

Die Dateien mit Endung .iso sind üblicherweise Datenträgerabbilder. Das bedeutet, Sie könnten eine solche Datei als CD oder DVD brennen und anschliessend via DVD-Laufwerk die Dateien anschauen. Besonders häufig sind es Abbilder von bootfähigen CDs oder DVDs, die in diesem Format angeboten werden. Die Linux-Distributionen werden in diesem Format zum Download angeboten; ebenso wie herunterladbare Windows-DVD-Abbilder.

Vielleicht haben Sie eine .iso-Datei vor sich und brauchen daraus bloss eine Datei oder wollen aus Neugier einmal den Inhalt durchforsten. Nun wäre es etwas übertrieben, wenn Sie bloss wegen einer Datei einen DVD-Rohling verschwenden würden. Ausserdem gibts immer mehr Notebooks, die kein optisches Laufwerk mehr mitbringen.

In Windows 7 hilft ein kleines kostenloses Hilfsprogramm, die .iso-Datei zu öffnen. In Windows 10 geht es sogar mit Bordmitteln.

Klicken Sie im Datei-Explorer mit rechts auf die betroffene .iso-Datei. Hier haben wir als Beispiel ein heruntergeladenes Abbild zum Erstellen eines Ubuntu-Installations-Datenträgers. Wählen Sie im Kontextmenü den Befehl Bereitstellen. Schon sind Sie am Ziel. Sie haben die Dateien vor sich, können diese öffnen, ausführen oder kopieren.