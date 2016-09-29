Windows: Einzelne Dateien aus Systemabbildsicherung anschauen

Beim Windows-Backup gibt es zwei grundsätzlich verschiedene Methoden. Die eine ist die Systemabbildsicherung, die andere ist die klassische Backupmethode. Hier kurz zum Unterschied und wie man ein jeweiliges Backup erstellt:

Die Systemabbildsicherung erzeugt ein 1:1-Abbild des Systems inklusive aller Systemdateien, System- oder Reparaturpartitionen und des Boot-Bereichs. Wenn eine Festplatte ausfällt, können Sie nach dem Austausch der Platte das Abbild auf die neue Festplatte zurückspielen. Damit wird eine Neuinstallation des Systems und der Programme überflüssig. Nachteil: Ein solches Abbild landet in einer riesenhaften Datei. Die wird so gross, weil sie eben auch alle Programm- und Systemdateien enthält. Erstens dauert das Erstellen eines Abbilds sehr lange, zweitens belegt es sehr viel Platz. Das will man auf keinen Fall jeden Tag machen. Windows oder die Programme könnten Sie im Notfall schliesslich auch selbst neu installieren. Ein Abbild ist eher etwas, das man ein-, zweimal pro Jahr macht. So muss man nicht die Updates von mehreren Jahren wieder installieren, falls man die Disk ab dem Abbild wiederherstellen muss.

Sie erstellen es so: Stöpseln Sie eine USB-Festplatte an, die mindestens so viel freien Platz bietet, dass die ganzen Inhalte der eingebauten Festplatten darauf Platz hätten. Nun klicken Sie auf Start, tippen sichern ein, dann gehts via Sichern und wiederherstellen zu Systemabbild erstellen. Als Ziel wählen Sie Ihre USB-Platte aus, dann führen Sie den Vorgang zu Ende und geben dem System Zeit, die ganzen Daten zu speichern.